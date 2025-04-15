İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu
İzmir Körfezi'nde saat 02.18'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi
Giriş: 15.04.2025 - 04:44 Güncelleme: 15.04.2025 - 06:56
İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.18'de merkez üssü Ege Denizi - İzmir Körfezi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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