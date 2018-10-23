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Yamanlar Koleji'ne ByLock operasyonu: 33 gözaltı

İzmir merkezli 15 ildeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Özel Yamanlar Kolejleri'nde çalıştığı ve örgütle irtibatı tespit edilen 50 şüpheliden 33'ü yakalandı

23.10.2018 - 14:54 | Güncelleme: İHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir merkezli 15 ilde operasyon düğmesine basıldı. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu anlaşılan, 667 sayılı KHK ile kapatılan Sema Özel Eğitim Yayıncılık A.Ş ile Şelale Özel Eğitim Yayıncılık A.Ş ünvanlı firmalara bağlı faaliyet gösteren Özel Yamanlar Kolejleri'nde çalıştığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalanması için operasyon yaptı.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre FETÖ'nün gizli haberleşme aracı olan 'ByLock' kullandığı ve örgütün çeşitli kademelerinde üye ve yönetici olduğu şüphelilerden 33'ü yakalandı. Operasyonda bazı belgeler de ele geçirildi. Öte yandan firari olarak aranan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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