İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri tarafından, 'Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada; şüphelilerin illegal internet sitelerinden ilanlar verdikleri ve bu ilanları İzmir'den yönettikleri belirlendi.

7 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ DHA'daki habere göre bu ilanlar aracılığıyla kadınların fotoğraflarının yer aldığı dijital katalogların müşterilere gönderildiği; İzmir başta olmak üzere Bursa, Aydın, Sakarya, Mersin, Kayseri ve Kocaeli'den temin edilen müşterilere, kadınların 'konumcu-korsan taksici' kişiler aracılığıyla otel, apart ve günübirlik daire gibi konaklama yerlerine fuhuş amaçlı yönlendirildiği belirlendi. REKLAM

14 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI Fuhuştan elde edilen gelirin 'ilancı', 'konumcu' ve 'mağdur kadınlar' arasında paylaştırılıp, maddi kazanç sağlandığı saptandı. Şüphelilerin fuhuş faaliyetlerini sistematik biçimde sürdürdükleri, bazı kadınların ise zorla fuhuş yapmaya zorlandıkları tespit edildi. Teknik takip ve fiziki çalışmalar sonucu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.