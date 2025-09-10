Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İzmir su kesintileri 10 Eylül 2025 Çarşamba: Bugün İstanbul'da sular ne zaman ve saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 10 Eylül: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Eylül Çarşamba günü İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Giriş: 10.09.2025 - 01:43 Güncelleme: 10.09.2025 - 01:43
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 10 Eylül 2025 Çarşamba İSKİ planlı su kesintileri...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        İZMİR SU KESİNTİSİ

        9 Eylül'den itibaren 2 günde bir olacak kesintilerin 23.00-05.00 arasında uygulanacağı bildirildi.

        Yeni planın 2 ayrı bölge olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir

        2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe"

