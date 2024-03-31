İzmir Gaziemir Belediyesi hangi partide? İzmir Gaziemir Belediye başkanı kimdir? İzmir Gaziemir Belediye başkan adayları İzmir Gaziemir Belediyesi hangi partide? İzmir Gaziemir Belediye Başkanı kimdir? İzmir Gaziemir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Gaziemir Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Gaziemir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:52 facebook

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