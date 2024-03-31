İzmir Kemalpaşa Belediyesi hangi partide? İzmir Kemalpaşa Belediye başkanı kimdir? İzmir Kemalpaşa Belediye başkan adayları
İzmir Kemalpaşa Belediyesi hangi partide? İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı kimdir? İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Kemalpaşa Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Kemalpaşa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları..
İzmir Kemalpaşa BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanlığını 30945 alınan oy ve %45.71 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Rıdvan Karakayalı kazanmıştır.
Kemalpaşa Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %45.71
Adalet ve Kalkınma Partisi %44.56
Saadet Partisi %8.96
Bağımsız %2.32
Demokratik Sol Parti %0.25
Demokrat Parti %0.23
Vatan Partisi %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi %0.11
İzmir Kemalpaşa BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİGALİP ATAR - AK Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı MEHMET TÜRKMEN - CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı NİZAMETTİN YILMAZ - İYİ Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı OSMAN ZEKİ ERGİN - MEMLEKET İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı TURAN KAYGUSUZ - VATAN İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KANDİL - BĞMSZ İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı SENGÜL SÖGÜT - HKP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN - DEVA İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı SEVDA KIRAN - TKP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı ERCAN DURMUŞ - HÜDAPAR İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı ÖZKAN ÇALIKLI - AP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı ALP İÇEN - TİP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı BUSE KAYAN - HKP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı İSMAİL YASSIKAYA - MP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı MUHAMMED DEMİR - OCAK İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı AZMİ YAMAÇ - DSP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı RECEP AŞKINGİL - TKP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı GAMZE YILDIZ - SP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı SERKAN ATİKOL - OCAK İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı ÜLKÜ ÇOBAN - MP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı BARIŞ ŞAHİN - BTP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı ÖMER BAŞKAPAN - ZP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı ELBİRAN YAŞAR - DEM Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı ALAETTİN YILMAZ - YENİDEN REFAH İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı MEHMET AKİF ÖPÖZ - DEVA İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN ŞENCAN - TİP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı DUYGU DAĞ - MİLLİYOL İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı AYŞE FİDAN - ANAP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı LEVENT UĞUR ASKER - AB İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı
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