İzmir’de tefecilik operasyonu: 12 gözaltı

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçunu işleyebilmek için kumar faaliyetlerini paravan olarak kullandıkları tespit edilen 'Demirbaşlar' olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi.

Kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz oranlarıyla para vererek senet düzenledikleri ve borcunu ödeyemeyenlere icra takibi başlattıran çetenin, bu yolla 40 kişiden yaklaşık 7 Milyon TL para haksız kazanç elde ettiği belirlendi.