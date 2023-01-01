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İzmit Körfezi'nde 15 yılda gemi kaynaklı kirliliğe deniz uçağı ile 124 milyon lira ceza!

İzmit Körfezi'nde hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirlilikleri anında tespit eden deniz uçağı sayesinde gemi kaynaklı kirliliğin azalması sağlandı. Uçakla yapılan denetimlerde, 2007-2021 yılları arasında 478 gemiye 54 milyon 28 bin, 2022 yılında ise 18 gemiye 70 milyon 112 bin lira ceza uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, Körfez'de 2022 yılında 500'e yakın kontrol gerçekleştirdiklerini "Buradaki amacımız, birileri kirletsin de biz ceza keselim değil, amacımız caydırıcı olmak. Kirletildikten sonra temizlemek en pahalı iş. İşin en ucuzu, en çevreci yolu da kirletilmeden önce önlem almak" dedi

Son dakika: İzmit Körfezi'nde deniz uçağı ile 15 yılda 124 milyon ceza - Haberler
AA

İzmit Körfezi'nde hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirlilikleri anında tespit eden deniz uçağı sayesinde gemi kaynaklı kirliliğin azalması sağlandı.

Su üzerinden de kalkış yapabilen, denizi kirleten gemilere ekiplerin anında müdahale etmesine imkan veren uçakla yapılan denetimlerde, 2007-2021 yılları arasında 478 gemiye 54 milyon 28 bin, 2022 yılında ise 18 gemiye 70 milyon 112 bin lira ceza uygulandı.

17 YILDIR DENETLENİYER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, Bakanlıktan aldıkları yetkiyle İzmit Körfezi'ni 17 yıldır denetlediklerini söyledi.

2007'DE DENİZ UÇAĞI EKLENDİ

Deniz uçağıyla 2007 yılında denetimlere başladıklarını belirten Deniz, bu sayede kirliliğe sebep olan gemi ve deniz araçlarını tespit ederek cezai işlem uyguladıklarını kaydetti.

"2022'DE YAKLAŞIK 500 DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK"

İzmit Körfezi'nde 2022 yılında 500'e yakın kontrol gerçekleştirdiklerini dile getiren Deniz, cezai işlemlerin yanı sıra kötü durumdaki 53 tesis hakkında işlem yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirimde bulunduklarını anlattı.

Deniz, deniz uçağıyla 6 bin saati aşkın kontrol gerçekleştirdiklerini, bazı günler 3 kez uçakla denetim yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"KESTİĞİMİZ CEZALAR HER YIL AZALMAKTADIR"

"Havadan kontrol yapıyoruz. Herhangi bir kirlilik olduğunda, denizdeki teknemize iletiyoruz. Onlar da gerekli yere giderek, işlemleri başlatıyor. Kestiğimiz cezalar her yıl azalmaktadır. 2007 yılında 100 gemiye cezai işlem uygularken, bu yıllar geçtikçe 80, 70, 60 şeklinde düşmeye başladı çünkü kontrollerimiz etkili oldu. Son yıl itibarıyla da 18 gemiye ceza uyguladık. Toplam 496 gemiye cezai işlem uyguladık. Gemiye sadece ceza uygulamak yetmiyor, bunun önlemini de almak gerekiyor. Deniz yüzeyindeki kirliliğin bariyer çevrilerek temizlenmesi daha önemli. Onu da yaptırıyoruz."

Deniz, gemilerden atık alma işlemini de yaptıklarını, bunun İZAYDAŞ'a ait gemilerle alınarak bertaraf edildiğini, İzmit Körfezi'nin korunması için çeşitli projeler yürüttüklerini anlattı.

"AMACIMIZ CEZA DEĞİL, CAYDIRICI OLMAK"

Pilot Hakan Osanmaz, yıllarca turizm amaçlı uçtuğunu, 16 yıldır da Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait uçakla İzmit Körfezi'ndeki denetimlere destek verdiğini ifade etti.

Denetimlerde deniz, çevre ve ormanlardaki olumsuzlukları tespit ettiklerini aktaran Osanmaz, "Buradaki amacımız, birileri kirletsin de biz ceza keselim değil, amacımız caydırıcı olmak" dedi.

Osanmaz, 1-2 metre yükseklikten gemilerin arasından uçabildiklerine işaret ederek, "Resmen kaptanlarla göz göze gelebiliyoruz. Uçağımız içinde telsiz var. Bu deniz telsizinden her sabah; 'İyi sabahlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konuşuyor. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım. Havadan denetleniyorsunuz.' diyoruz. Bunu İngilizce de söylüyoruz. Kirletildikten sonra temizlemek en pahalı iş. İşin en ucuzu, en çevreci yolu da kirletilmeden önce önlem almak." ifadelerini kullandı.

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