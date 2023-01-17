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Haberler Gündem Çevre İzmit Körfezi'ne akan dere karardı! - Öne çıkan haberler
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İzmit Körfezi'ne akan dere, simsiyah oldu

Kocaeli'de dikkat çeken bir çevre kirliliği ortaya çıktı. Kentte İzmit Körfezi'ne akan Kilez Deresi siyaha büründü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da inceleme başlattı

İzmit Körfezi'ne akan dere karardı! - Öne çıkan haberler
DHA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde İzmit Körfezi'ne dökülen Kilez Deresi, siyaha bürünürken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

DHA'nın haberine göre Başiskele ilçesinden geçip, İzmit Körfezi'ne akan Kilez Deresi'nin rengi siyah olunca bölge halkı, yetkililere bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye gidip, yerinde inceleme yaptı. Ekipler, dereden numune aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Öte yandan Kilez Deresi'nde, geçen ay fabrikanın atıklarını boşaltması sonucu kirlilik oluşmuştu. Fabrikaya 1 milyon 470 bin 960 TL cezası uygulanmış ayrıca faaliyetten menedilmişti.

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