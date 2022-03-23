İstanbul Film Festivali 8 Nisan'da başlıyor



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 41. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinden yıldız oyuncular ve usta yönetmenlerle söyleşilere, yeniden sinemalara dönen 41. İstanbul Film Festivali, bu yıl 8-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

41. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.

Görgün Taner, Gülin Üstün, Kerem Ayan

41. İstanbul Film Festivali’nin programı 22 Mart Salı sabahı İKSV’nin Konaklama ve Mekân Sponsoru The Marmara Hotel Taksim’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Baharı da artık sabırsızlıkla beklediğimiz bu yılda, hepimizin sinemanın getireceği bu şenliğe çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek filmler, atölyeler, söyleşilerle bu yıl da Nisan’da sinemanın İstanbul’da bir şenlik olarak yaşanacağını umuyorum…" dedi.

Baba (The Godfather)

Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktaran İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Film Yarışmalarında ve bu yıl ilk kez yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar'da yer alan ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri açıkladı.

Festivalin açılış filmi Andreas Dresen imzalı Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı

Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı

Festivalin açılışını, dünya prömiyerini Şubat 2022'de Berlin Film Festivali'nde yapan ve En İyi Başrol Performansı (Meltem Kaptan), En İyi Senaryo, Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı yapacak. Köln’de yaşayan komedyen, yazar, sunucu ve oyuncu Meltem Kaptan’ın güçlü Rabiye performansı kendisine Berlin Film Festivali'nde En İyi Performans Ödülü'nü getirdi. Tiyatro, opera ve film yönetmeni Andreas Dresen’in Geceyi Bekleyenler, Yolun Yarısında ve Yarı Yolda adlı filmleri, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Film Festivali programında yer almıştı.



Festival Filmleri 7 Salonda Sinemaseverlerle Buluşacak

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda CineWAM Premium+ City's (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 7 salonda yapılacak. Gösterimler her yıl olduğu gibi 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da yapılacak.

İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl iki değerli oyuncuya, Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer'e verilecek. Sanatçıların ödülleri 7 Nisan gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak Açılış Töreni’nde sunulacak.

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu ve Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 14-15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Bu yıl 17. si gerçekleştirilecek, Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken, atölyesiyle artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor.

Ayrıntılı program için: https://film.iksv.org/tr/koprude-bulusmalar