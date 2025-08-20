Habertürk
        Jackson Muleka, Süper Lig'e geri döndü! - Futbol Haberleri

        Jackson Muleka, Süper Lig'e geri döndü!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 25 yaşındaki futbolcu Jackson Muleka'yı transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 19:11 Güncelleme: 20.08.2025 - 19:11
        Jackson Muleka, Süper Lig'e geri döndü!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvette görev yapan 25 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Muleka ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

        Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood Kulübünde oynayan Muleka, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi.

