        Haberler Magazin Jadon Sancho, sevgilisi Saweetie ile İstanbul'da - Magazin haberleri

        Jadon Sancho, sevgilisi Saweetie ile İstanbul'da

        İngiliz millî futbolcu Jadon Sancho, rapçi sevgilisi Saweetie ile birlikte İstanbul'a geldi

        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 08:16 Güncelleme: 19.11.2025 - 08:34
        Dünyaca ünlü futbolcu İstanbul'da
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen futbolcu Jadon Sancho, rapçi sevgilisi Saweetie ile İstanbul'a geldi.

        Sirkeci'deki bir mekâna gelen Sancho ve sevgilisi, basın mensuplarını kapıda görünce panik oldu.

        Jadon Sancho ile Saweetie, yaklaşım yarım saat boyunca araçlarından inmedi.

        Âşıklar, daha sonra mekânın kapısındaki güvenlik görevlilerinin gazeteciler ile tartışması üzerine aracı kapıya sıfır yanaştırdı.

        #jadon sancho
        #Saweetie
        #istanbul
        #türkiye
