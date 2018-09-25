Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson Marques, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jailson, Beşiktaş karşısında sahaya çok konsantre bir şekilde çıktıklarını belirtti.

Karşılaşma boyunca çok iyi mücadele gösterdiklerini dile getiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Bir gol yedik fakat daha sonra çok iyi mücadele ettik. İyi bir reaksiyon gösterdik ve beraberlik golünü bulduk. Bu şekilde devam edersek, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Jailson, Fenerbahçeli taraftarların Ülker Stadı'nda oluşturdukları atmosferden çok etkilendiğini dile getirdi.

Stat içerisinde unutulmaz bir atmosfer olduğunu vurgulayan Jailson, şunları kaydetti:

"Brezilya'da çok fazla derbi maçı oynamıştım ama bugünkü atmosfer kesinlikle açıklanamaz. Her futbolcu bu tarz atmosferlerde, bu tarz derbileri oynamak ister. Atmosfer için minnettarım. İstediğimiz galibiyeti alamadık ama başımız dik bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Performansımı biraz daha yukarı çekmem gerekiyor. Maç oynadıkça Fenerbahçe'ye daha fazla yardımcı olacağımı düşünüyorum."

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