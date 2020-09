Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'James Bond' için yeni seçim zamanı geldi çattı.

Oysa ki yapımcıları için de hayranları için de her şey ne güzel gidiyordu.

Daniel Craig'in 2015 yapımı 'Spectre'dan sonra "Bu kadar 'James Bond' olmak yeter. Karakter üzerime yapışmasın" demesine kadar...

Daniel Craig'in tıpkı önceki meslektaşları gibi "Karakter üzerime yapışmasın" diyerek 'Spectre'dan sonra artık 'James Bond'da rol almayacağını söylemesi üzerine yapımcılar Barbara Broccoli ile Michael G. Wilson, 3 yıl boyunca, ünlü oyuncuyu ikna etmeye çabaladı. Öyle ki serinin yeni filminin çekimleri bu yüzden ertelendikçe ertelendi. En sonunda Craig ile 50 milyon Pound (Günümüz kuruyla 487 milyon 500 bin TL) karşılığında bir film için daha anlaşma yapmayı başardılar. Daniel Craig'in kariyerinin son 'James Bond' filmi olan 'Ölmek İçin Zaman Yok', gösterime 11 Kasım'da girecek.

Yapımcılarının Daniel Craig'de ısrar etmesinin, tek film için astronomik bir ücret ödemelerinin nedeni nedir?

Roger Moore yaşından dolayı kendini emekli etti. Pierce Brosnan ise kovuldu. Peki diğer oyuncular, kendilerine yüksek ölçüde şöhret ve para kazandıran 'James Bond'dan neden bıkıp "Benden bu kadar" dedi?



İngiliz yazar ve gazeteci Ian Fleming'in 1952'de yarattığı karakter, ilk kez 1962'de Harry Saltzman ile Albert R. Broccoli'nin yapımcılığında sinemaya uyarlandı.

Kod adı '007 James Bond' olan yakışıklı, bilge, zeki ve güçlü bir ajanın dünyayı kötülerden kurtarması, çeşitli ülkelerde yaşanan bolca aksiyonu, güzel kadınları, lüks otomobilleri, teknolojide dönemine göre devrim niteliğindeki araç – gereçleriyle her dönem ilgi gördü. 25 filmle dünyanın en uzun soluklu serisi, dünya sinemasında bir kültür haline geldi. 58 yıl içinde gösterime giren 24 filmin 'James Bond' filminin toplam hasılatı 7.003.400.000 dolar.

İlk 'James Bond' filmi olan 'Dr. No'da Sean Connery'nin rol arkadaşı Ursula Andress'di.

Serinin en can alıcı noktası ise oldum olası 'James Bond'u hangi oyuncunun canlandıracağı oldu. Öyle ki yapımcıları, uygun bir oyuncu bulabilmek için zaman zaman yıllarca beklemek zorunda kaldı.

'James Bond'u canlandıran oyuncular, filmlerin bütün ülkelerde ilgi görmesiyle hem küresel bir şöhrete hem de hiç çalışmayacak olsalar bile çocuklarının, hatta torunlarının lüks içinde yaşamalarını sağlayacak kadar paralar kazandı.

Ne var ki kendilerine sunulan böylesine nimetlere rağmen bir süre sonra şöhrete ve paraya olan doygunluğun da etkisiyle "Kariyerimi tek bir karaktere adamak istemiyorum. 'James Bond' olmaktan sıkıldım' diyerek "Benden bu kadar" dediler.

Elbette hiç bir oyuncu sonsuza kadar 'James Bond'u canlandıramayacaktı, elbette gelecekteki 'James Bond' için her daim arayışta olunuyor ama mevcut oyuncunun "Artık yokum" dediği dönem, "Daha erkendi. Biraz daha devam edebilirdin" diyen yapımcıları için hep zamansız oldu.

En az 'James Bond' filminde rol alan oyuncu George Lazenby oldu.

Bu nedenle yapımcıları için uygun bir 'James Bond' bulmak, her zaman öncelikli ve önemli hale geldi.

Daniel Craig'in bırakmasıyla yine yeni bir 'James Bond' seçilecek. Yapımcıları, en uzun soluklu seri ve bir kültür olmasının yanı sıra milyar dolarlık hasılata ulaşan 'James Bond'un selameti için doğal olarak adayları, kılı kırk yararak değerlendiriyor.

Bugüne kadar kimlerin 'James Bond'u canlandırdığı, filmlerinin ne ölçüde izlendiği, adayların hangi kriterler doğrultusunda seçildiğine ışık tutabilir. Gösterime girdiği yıllarda dünya nüfusuna oranla 'James Bond' filmlerinin izleyici sayısına göre sıralaması şöyle;

SEAN CONNERY (İSKOÇ)

İlk James Bond Filminde Yaşı: 32

Aslında 'James Bond'u canlandırması için Sean Connery hiç düşünülmemişti. Ian Fleming, rolü David Niven'in canlandırmasını istedi. Yapımcılar Harry Saltzman ile Albert R. Broccoli ise Cary Grant, James Mason, Patrick McGoohan, Trevor Howard veya Christopher Lee'yi düşünüyordu.

Albert R. Broccoli'nin eşi Dana Broccoli, eşine Sean Connery'nin kadınları oldukça heyecanlandıran bir tip olduğunu söyledi. Bunun üzerine de 'James Bond' rolü Sean Connery'ye verildi.

JAMES BOND FİLMLERİ (Toplam Hasılatı, 632 milyon 200 bin Dolar)

Dr. NO (1962)

Hasılat: 59.600.000

RUSYA'DAN SEVGİLERLE (1963)

Hasılat: 78.900.000

ALTIN PARMAK (1964)

Hasılat: 124.900.000

YILDIRIM HAREKATI (1965)

Hasılat: 141.200.000

İNSAN İKİ KERE YAŞAR (1967)

Hasılat: 111.600.000

ÖLÜMSÜZ ELMASLAR (1971)

Hasılat: 116.000.000



Sean Connery, 5 'James Bond' filminden sonra "Üzerimde müthiş bir baskı var. Benliğimden çıkıp, tamamıyla 'James Bond' oldum. Rolüm üzerime yapıştı ve çok sıkıldım" diyerek yeni bir 'James Bond' filmi çekmeyeceğini açıkladı. Connery'nin aniden verdiği bırakma kararının ardından yapımcıları, alelacele yeni bir oyuncu arayışına girdi. George Lazenby ile anlaşılmasının ardından 'Kraliçenin Hizmetinde' çekildi. Ne var ki Lazenby, kariyerinde ilk kez yer aldığı büyük prodüksiyonlu bir filmin kıymetini bilemedi.

'Yıldırım Harekatı'nda 'Bond Kızı'nı Claudine Auger canlandırdı.

Çevresindekilerin, "Devir 68 kuşağının, çiçek çocukların devri. İnsanlar savaş değil, aşk görmek istiyorlar. James Bond devri bitti" şeklindeki görüşlerinden etkilenen George Lazenby, 'Kraliçenin Hizmetinde'den sonra yeni film için anlaşma yapmayacağını açıkladı.

Yapımcıları, George Lazenby'i ikna etmek için tek bir söz bile sarf etmedi. Çünkü, hem sette birçok huzursuzluk çıkarmıştı hem de o güne kadar çekilen 'James Bond' filmleri arasında en düşük hasılatı 'Kraliçenin Hizmetinde' elde etmişti.

GEORGE LAZENBY (AVUSTRALYALI)

İlk James Bond Filminde Yaşı: 30

Âşık olduğu kadının peşinden 1963'te Avustralya'dan İngiltere'ye geldi. Otomobil satıcılığı yaptığı sıralarda bir yetenek avcısıyla tanışıp reklamlarda rol almaya başladı. Yılda 25 bin Pound kazanmasından sonra ünlülerin gittiği berberin müşterisi oldu. Günlerden bir gün, o berberde James Bond'un yapımcılarından Albert R. Broccoli ile tanıştı. Broccoli'nin daveti üzerine katıldığı deneme çekiminde başarılı olunca 'Kraliçenin Hizmetinde'de 'James Bond'u canlandırdı. Ardından "Kalıplaşmış 'James Bond' olmaktansa, bir araba satıcısı olmayı tercih ediyorum' diyerek ikinci kez 'James Bond' olmayı kabul etmedi. Bir süre sonra pişman olsa da Albert R. Broccoli, "Kıymet bilmedin, artık seni istemiyorum" dedi.

George Lazenby, birkaç başarısız TV dizisi ve sinema filminde rol aldıktan sonra ticarete atıldı. 1970'lerin sonunda Hollywood'a taşınarak oyunculuk dersleri alıp kariyerine yeniden başlamak istese de kamera karşısına yine başarısız birkaç yapım ve 1990'lı yıllarda Sylvia Kristel'in erotik filmleri 'Emmanuelle' serisi için geçti.

JAMES BOND FİLMLERİ (Toplam Hasılatı, 87 milyon 400 bin dolar)

KRALİÇENİN HİZMETİNDE (1969)

Hasılat: 87.400.000



George Lazenby'yi istemeyen Albert R. Broccoli, Sean Connery'nin kapısına dayanıp "Elimizde hazır senaryo var. George Lazenby ile çalışmayacağız. Yeni bir oyuncu bulana kadar bir kez daha 'James Bond' sen ol" dedi.

Sean Connery, kendisini dünyaya tanıtan serinin selameti için "Tamam" dedikten sonra 'Ölümsüz Elmaslar' için 4 yıl aradan sonra yeniden 'James Bond' oldu.

Böylelikle yeni oyuncu bulma adına zaman kazanan yapımcılar, deyim yerindeyse turnayı gözünden vurdu.

Çünkü Roger Moore'da karar kıldılar.

Sean Connery, 'James Bond' için neyse Roger Moore da o oldu. Connery, serinin izleyici tarafından kabul görmesinde büyük bir etmendi. George Lazenby'dan sonra geleceği belirsiz olan serinin devamını Roger Moore'un performansı sağladı. Moore, 'James Bond'un zeki, bilge, güçlü ve yakışıklı özelliklerine bir yenisini kazandırdı. Moore'un 'James Bond'u az biraz da olsa sempatikti de. Roger Moore yorumunun izleyici tarafından kabul görmesi, 'James Bond'un geleceğini belirledi.

ROGER MOORE (İNGİLİZ)

İlk James Bond Filminde Yaşı: 46

Şu ana kadar hayatını kaybeden tek 'James Bond'...

Kariyerine 1954'te 'The Last Time I Saw Paris' adlı filmle başlayan 'Sir' unvanlı Roger Moore, 2017'de 89 yaşındayken kanser tedavisi gördüğü İsviçre'de vefat etti. Moore, 1991'den hayatını kaybedene kadar UNICEF elçiliği yaptı.

JAMES BOND FİLMLERİ (Toplam hasılatı, 1 milyar 205 milyon 100 bin dolar)

YAŞAMAK İÇİN ÖLDÜR (1973)

Hasılat: 161.800.000

ALTIN TABANCALI ADAM (1974)

Hasılat: 97.600.000

BENİ SEVEN CASUS (1977)

Hasılat: 187.300.000

AY HAREKATI (1979)

Hasılat: 210.300.000

YALNIZ SENİN GÖZLERİN İÇİN (1981)

Hasılat: 202.800.000

AHTAPOT (1983)

Hasılat: 187.500.000

BİR CİNAYETE BAKIŞ (1985)

Hasılat: 157.800.000



Seriye en geç yaşta başlayan aktör olsa da Roger Moore, 'James Bond' için biçilmiş kaftan oldu. O, filmlerden, izleyicilerle yapımcılar ondan memnundu ama her güzel şeyin bir sonunun olması doğanın kanunuydu. Moore, 58 yaşına geldiğinde "Bu yaştaki bir adamın onca aksiyonun içinde yer alması inandırıcı olmaz. Benim devam etmem saçma bir hal alır. Bu da 'James Bond'a zarar verir'" diyerek ayrıldı.

Yapımcıları için yeniden zorlu bir süreç başladı. Roger Moore çıtayı öylesine yükseltmişti ki dengini bulmanın bir hayli zor olacağını düşünerek seriyi sonlandırmayı bile düşündüler. Üstelik yapım şirketleri Eon Productions ile MGM arasında çıkan anlaşmazlığın davalık olması da seriyi sonlandırma düşüncesini besledi.

Ne var ki gelişen teknolojinin ve dünyanın siyasi konjektörünün 'James Bond'a bir hayli hizmet edeceğini düşünerek sonlandırma kararından vazgeçerek 'Devam' dediler. Ayrıca Timothy Dalton'un yeni 'James Bond' olabileceği kanaati ağır bastı.

Timothy Dalton, yapımcıların 5 filmlik anlaşma teklifine "5 film demek, 10 – 15 yıl arasında 'James Bond' olmam demek. Kariyerimi tek bir karaktere adamak istemiyorum" diyerek "Ya iki film ya da asla" cevabını verdi.

Eon Productions ile MGM arasındaki anlaşmazlık zati yeni bir filmin çekimlerini bir hayli geciktirmişti. Başka bir oyuncu arayışı, bu süreyi daha da uzatacağından dolayı Timothy Dalton'un şartı kabul edildi.

TIMOTHY DALTON (İNGİLİZ)

İlk James Bond Filminde Yaşı: 41

Çocukluk yıllarında spor ve bilime ilgi duysa da 16 yaşındayken 'Macbeth'i izledikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Royal Academy of Dramatic Art'ta ve Birmingham Repertuarı'nda dersler aldıktan sonra Royal Shakespeare'da oyunculuğa adım attı. 1968'de 'Kış Aslanı' ile sinema oyunculuğuna da başladı.

JAMES BOND FİLMLERİ (Toplam hasılatı, 347 milyon 400 bin dolar)

YAŞAYAN GÜN IŞIKLARI (1987)

Hasılat: 191.200.000

ÖLDÜRME YETKİSİ (1989)

Hasılat: 156.200.000



İkinci filmin çekimlerinden sonra yapımcıları, Timothy Dalton'u yeni filmler için ikna etmek istediyse de başarılı olamadı. Bunun üzerine yeni oyuncu arayışlarına girdiler. Ne var ki teklif götürdükleri birçok oyuncu, "James Bond'u 'James Bond' yapan niteliklerden biri, kullandığı araç - gereçler. Onlar artık günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Ayrıca soğuk savaş dönemi sona erdi. James Bond artık insanlara komik gelir" diyerek 'James Bond' olmayı kabul etmedi.

Yeni oyuncu arayışında yaşanılan 4 yıllık kriz, Pierce Brosnan'ın 'Ben varım' demesiyle sona erdi. Ayrıca Brosnan, "Kariyerimi 'James Bond'a adamak istemiyorum' gibi düşüncelere sahip değilim" demiş, çekecekleri film sayısının ucunu açık bırakmıştı.

Pierce Brosnan'nın ilk 'James Bond' filmi olan 'Altın Göz'ün gördüğü ilgi, yapımcılara oldukça rahat bir nefes aldırdı. Çocuksu bir çekiciliğin de katıldığı yeni 'James Bond' yorumu izleyiciden kabul görmüştü. Ayrıca Brosnan ile diledikleri kadar çalışabilirlerdi.

İşler herkes için iyi gidiyordu, Pierce Brosnan, 'Başka Gün Öl'ün çekimlerinden sonra ücretine zam yapılmasını talep edene kadar. Barbara Broccoli ile Michael Wilson, bunun üzerine hiç kimsenin beklemediği bir tavır sergileyerek o sıralarda Bahama Adaları'nda tatil yapan Brosnan'ı arayıp "Harika bir 'James Bond' oldun Pierce. Emeklerin için teşekkür ederiz" diyerek artık birlikte çalışmayacaklarını söyledi.

Evet, Pierce Brosnan harika bir 'James Bond' olmuştu. Ayrıca serinin geleceğinin belirsiz olduğu günlerde önceki meslektaşları gibi "Kariyerimi tek bir karaktere adamak istemiyorum" dememiş, ücret pazarlığı bile yapmamıştı.

Rol aldığı 'James Bond' filmlerinin gördüğü ilgi sonrası ücretine zam istemesi doğal hakkıydı ama Barbara Broccoli ile Michael Wilson, 'Zam yok' diyerek Pierce Brosnan'ı işten kovdu. Bu durum yeni bir filmin planlanan sürede çekilmesine engel oldu. Böylelikle yeni oyuncu arayışı içindeyken bir film kaybedilmiş oldu. Oysa o filmden kazanılacak para, Pierce Brosnan'ın istediği zammın kat kat üzerinde olacaktı. Herhalde bir bildikleri vardı.

PIERCE BROSNAN (İRLANDALI)

İlk James Bond Filminde Yaşı: 42

11 yaşındayken ailesiyle Londra'ya taşındı. İzlediği ilk film, 3'üncü James Bond filmi olan 'Altın Parmak' oldu. Taksi şoförlüğü ve bir sirkte 'Alev yutan adam' olarak çalıştı. Bir arkadaşının aracılığıyla oyunculuğa başladı. Timothy Dalton'un James Bond filmlerine oranla izleyici sayısını % 100 oranında artırdı. 'Yarın Asla Ölmez'in çekimi sırasında yaralanmasıyla üst dudağının sağında kalıcı iz oluştu. Dünyanın en güzel 50 insanı arasında gösterilmesinin yanı sıra dünyanın yaşayan en seksi erkeği seçildi. En çok izlenen 'James Bond' filmi, final sahneleri İstanbul'da çekilen 'Dünya Yetmez' oldu.

JAMES BOND FİLMLERİ (Toplam hasılatı, 1 milyar 546 milyon dolar)

ALTIN GÖZ (1995)

Hasılat: 353.400.000

YARIN ASLA ÖLMEZ(1997)

Hasılat: 346.600.000

DÜNYA YETMEZ (1999)

Hasılat: 390.000.000

BAŞKA GÜN ÖL (2002)

Hasılat: 456.000.000



Yapımcıları, Pierce Brosnan'dan sonra yeni 'James Bond' arayışında Daniel Craig'de karar kıldı. Craig, James Bond'u öncekilerden oldukça farklı yorumladı.

Daniel Craig'in James Bond'unda Roger Moore'un karaktere kazandırdığı sempatiden eser yoktu. Keza, Pierce Brosnan'ın kazandırdığı çocuksu çekicilikten de öyle. Craig, 'James Bond'u her daim gergin ve iç dünyasında sürekli acı çeken bir adama evirdi.

Başlarda büyük bir kumar gibi görünen yeni 'James Bond' yorumu, izleyici tarafından kabul gördü. Öyle ki gösterime 2012'de giren, başlangıç sahneleri Türkiye'de çekilen 'Skyfall', dünya nüfusu oranına göre en çok izlenen 'James Bond' filmi oldu.

DANIEL CRAIG (İNGİLİZ)

İlk James Bond Filminde Yaşı: 38

En kısa boylu ama en atletik 'James Bond' olan Daniel Craig, 2015'te 'James Bond'u bırakma kararından sonra 'Şanslı Logan', ve 'Bıçaklar Çekildi' ve Gamze Deniz Ergüven'in yönettiği, başrolü Halle Barry ile paylaştığı'Kings' yer aldı.

Şanslı Logan (2017)

Hasılat: 48 milyon 500 bin dolar

Kings (2017)

Hasılat: 825 bin 305 dolar

Bıçaklar Çekildi

Hasılat: 309 milyon 200 bin dolar

Daniel Craig ile Rachel Weisz, 2011'de evlendi.

Söylentilere göre Daniel Craig, eşi Rachel Weisz gibi Oscar ödüllü bir kariyere sahip olmak istiyordu. Craig'in 'James Bond'u bırakıp bütün enerjisini Oscar kazanabileceği bir filme yönelteceği yazılıp - çizildi. Hatta bu amaçla çekimlerine bile başlamadan önce Oscar'ın en büyük adayı olduğu lanse edilen 'Kings'te neredeyse hiçbir ücret almadan oynadı. Ne var ki 'Kings' Oscar'a aday gösterilmedi.

JAMES BOND FİLMLERİ (Toplam hasılatı, 3 milyar 185 milyon 300 bin dolar)

CASINO ROYALE (2006)

Hasılat: 606.100.000

QUANTUM OF SOLACE (2008)

Hasılat: 589.500.000

SKYFALL (2012)

Hasılat: 1.109.000.000

SPECTRE (2015)

Hasılat: 880.700.000



* 'Spectre', Fas'taki çekimlerde yapılan bir patlama sahnesinde kullanılan 8418 litre benzin ve 33 kg patlayıcı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Daniel Craig'in rol aldığı 4 'James Bond', serinin en çok izlenen filmleri oldu.

Daniel Craig'in son 'James Bond' filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok', gösterime 8 Nisan'da girecekti. Pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen film, izleyiciyle 11 Kasım'da buluşacak. Gösterimi yeniden ertelenmediği takdirde 'Ölmek İçin Zaman Yok', tarihinin en az izlenen 'James Bond' filmi olacak. Yeni bir erteleme olup olmayacağını henüz bilmiyoruz ama yapımcıları yeni bir 'James Bond' arayışına başladı. Şu ana kadar 8 aday olduğunu biliyoruz.