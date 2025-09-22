'James Cameron Sanatı' sergisinde dünyada bir ilk

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl İstanbul’da sinema tarihine damga vurmuş isimlerden James Cameron’u ağırlıyor. Yönetmenin yaratıcı yolculuğunu gözler önüne seren “James Cameron’ın Sanatı” (The Art of James Cameron) başlıklı sergi, 27 Eylül tarihinde İstanbul Sinema Müzesi’nde altı ay boyunca ziyaretçilerini ağırlamak üzere kapılarını açıyor.

Sergi, yönetmenin kişisel arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında bulunduğu 300’ün üzerinde orijinal çalışmayı sanatseverlerle buluşturacak. Çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin yer aldığı koleksiyon, Terminator, Aliens, Titanic ve Avatar gibi unutulmaz filmlerin yaratım sürecine ışık tutacak.

Dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenen sergide ilk kez Türkiye’de hayata geçirilen özel bir dijital bölüm de yer alacağını açıklayan İstanbul Sinema Müzesi Direktörü ve yapımcı Emre Oskay, “İlk defa hayata geçirilen dijital sergi bölümü, dahi yönetmenin yaratıcı dünyasının içine adım atacak ve onun hayal gücüyle bütünleşen benzersiz bir deneyim sunacak” dedi. James Cameron’un kendi çizimlerinden yola çıkılarak tasarlanan bu özel bölümün prodüksiyonunu Illusionist Digital Arts Studio gerçekleştiriyor.