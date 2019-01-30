Harden'ın 'olağan dışı ay'ı

NBA takımlarından Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu James Harden, 2019'un ocak ayında çıktığı 14 maçta, 50 sayı barajını 3 kez geçti ve 43,6 sayı ortalamasıyla oynadı.
Rockets'ın 2018'de normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan gardı James Harden, yeni yılın ilk ayında kariyerinin "unutulmazlar" bölümüne eklenecek bir performans sergiledi.
Aralık ayında "Batı Konferansı'nda ayın oyuncusu" seçilen 29 yaşındaki basketbolcu, ocak ayındaki eşine zor rastlanan istatistikleriyle de ayın oyuncusu ödülünün en güçlü adayı olarak göze çarpıyor. Harden, ocakta forma giydiği 14 maçta 43,6 sayı, 8,7 ribaunt, 7,6 asist, 2,1 top çalma ve 1,2 blok ortalamalarını tutturdu.
İkinci önemli skor opsiyonu Chris Paul'ün oynamadığı 21 Aralık'tan 27 Ocak'a kadar Rockets'ı sırtlayan Harden, ocak ayında 40 sayı barajını 8, 50 sayı barajını ise 3 kez geçti.
Ocakta 57, 58 ve 61 sayılık maçlar oynayan Harden, 1963'te bunu başaran Wilt Chamberlain'den bu yana bir ay içinde 3 defa 55 sayı barajını geçen ilk NBA oyuncusu oldu.
Kariyeri boyunca 14 karşılaşmada 50 sayılık performans sergileyen Harden, NBA tarihinde 50 sayı barajını en fazla geçen oyuncular listesinin 5. sırasındaki Rick Barry'yi yakaladı.
Rockets, Harden'ın bu olağan dışı performansına rağmen ocak ayını 8 galibiyet, 6 mağlubiyetle tamamladı.
> Bir ayda 3 kariyer rekoru
NBA'deki 10. sezonunu geçiren Harden, ocak ayında sayı, üç sayılık basket ve serbest atış istatistiklerinde kariyerinin en üst noktasına çıktı.
Rockets'ın 135-134 kazandığı 3 Ocak'taki Golden State Warriors maçında 10 üç sayılık basket atan Harden, kariyerinde ilk kez bunu başardı.
ABD'li basketbolcu, 23 Ocak'ta 114-110 galip ayrıldıkları New York Knicks deplasmanında kaydettiği 61 sayı ve 22 serbest atış isabetiyle de kariyer rekorlarını kırdı.
> Chamberlain ve Jordan ile kıyaslanan istatistikler
Ocakta ortalama 38,8 dakika süre alan Harden, dakika başına 1,12 sayı sığdırdı. Toplam 610 sayı kaydeden Harden, 1987'nin mart ayında 600 sayı barajını geçen Michael Jordan'dan beri bunu başaran ilk NBA oyuncusu oldu.
Ayı 43,6 sayı ortalamasıyla tamamlayan Harden, Wilt Chamberlain'in maç başına 45,8 sayı attığı 1963'ün mart ayından bu yana bir ayda en yüksek sayı ortalamasına ulaşan oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Harden, en az 10 karşılaşma oynanan aylar hesaba katıldığında NBA tarihinin bir aydaki 7. en yüksek sayı ortalamasına ulaştı. Bu alandaki en iyi 6 istatistik de Chamberlain'e ait.
29 yaşındaki basketbolcu, 13 Aralık 2018'den itibaren oynadığı 24 karşılaşmada da 30 sayının altına düşmedi. Harden böylece 65 (1961-1962 yılları), 31 (1962) ve 25 (1960) maçla lig tarihinin en uzun 30 sayılık serilerinin sahibi Chamberlain'in arkasından 4. sıraya yerleşti.
Harden'ın 2019'un ocak ayında çıktığı tüm karşılaşmalardaki istatistikleri şöyle:
|Karşılaşma
|
Süre (dk.)
|
İsabet
|
Şut denemesi
|
Şut yüzdesi
|
Ribaunt
|
Asist
|
Top çalma
|
Blok
|
Sayı
|3 Ocak - Golden State Warriors (deplasman)
|44
|13
|32
|yüzde 40,6
|10
|15
|1
|2
|44
|5 Ocak - Portland Trail Blazers (deplasman)
|37
|13
|35
|yüzde 37,1
|5
|7
|1
|1
|38
|7 Ocak - Denver Nuggets (iç saha)
|40
|7
|18
|yüzde 38,9
|5
|14
|1
|1
|32
|9 Ocak - Milwaukee Bucks (iç saha)
|41
|13
|30
|yüzde 43,3
|11
|6
|2
|1
|42
|11 Ocak - Cleveland Cavaliers (iç saha)
|30
|12
|24
|yüzde 50
|10
|12
|2
|2
|43
|13 Ocak - Orlando Magic (deplasman)
|43
|11
|32
|yüzde 34,4
|9
|12
|4
|0
|38
|14 Ocak - Memphis Grizzlies (iç saha)
|34
|17
|33
|yüzde 51,5
|9
|2
|2
|1
|57
|16 Ocak - Brooklyn Nets (iç saha)
|45
|16
|34
|yüzde 47,1
|10
|6
|1
|1
|58
|19 Ocak - Los Angeles Lakers (iç saha)
|42
|14
|30
|yüzde 46,7
|8
|6
|4
|1
|48
|21 Ocak - Philadelphia 76ers (deplasman)
|31
|12
|26
|yüzde 46,2
|6
|3
|1
|2
|37
|23 Ocak - New York Knicks (deplasman)
|40
|17
|38
|yüzde 44,7
|15
|4
|5
|0
|61
|25 Ocak - Toronto Raptors (iç saha)
|40
|9
|25
|yüzde 36
|2
|7
|0
|1
|35
|27 Ocak - Orlando Magic (iç saha)
|37
|14
|27
|yüzde 51,9
|11
|6
|1
|3
|40
|29 Ocak - New Orleans Pelicans (iç saha)
|39
|11
|32
|yüzde 34,4
|11
|6
|4
|1
|37
|ORTALAMA
|38,8
|12,8
|29,7
|yüzde 43
|8,7
|7,6
|2,1
|1,2
|43,6
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