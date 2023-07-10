Jamie Foxx aylar sonra ortaya çıktı
ABD'li oyuncu Jamie Foxx, nisan ayında sette rahatsızlanması sonucu ambulansla hastaneye kaldırdılmıştı. Uzun süredir sağlık durumu merak edilen Foxx, dört ay sonra görüntülendi
Gerçek adı Eric Marlon Bishop olan komedyen ve oyuncu Jamie Foxx, başrolünü Cameron Diaz ile paylaştığı aksiyon komedi türündeki 'Back in Action' filminin setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Nisan ayında hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Oscar'lı oyuncu hayranlarını korkutmuştu. Foxx'un kendisi gibi oyuncu olan 29 yaşındaki kızı Corinne, babasının durumuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.
Corinne, "Babam bir sağlık sorunu yaşadığını sizlerle paylaşmak istedik. Şanslıyız ki acil müdahale ve iyi bir bakımla şimdiden iyileşme yoluna girdiğini söyleyebilirim. Onun ne kadar sevildiğini biliyoruz ve yolladığınız dualar için de müteşekkiriz. Ailesi olarak böyle bir zamanda mahremiyetimize gösterdiğiniz saygı için de teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.
Jamie Foxx, hastaneye kaldırılmasından dört ay sonra ilk kez görüntülendi.
Ünlü aktör, Chicago Nehri'nde seyreden bir teknede görüldü. Zor günleri atlattığı görülen Foxx, kendisini görüntüleyenlere selam verdi.
Boks efsanesi Mike Tyson, Foxx'un felç geçirdiğini iddia etti ancak bu aktörün ailesi tarafından henüz doğrulanmadı.