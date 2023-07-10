Nisan ayında hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Oscar'lı oyuncu hayranlarını korkutmuştu. Foxx'un kendisi gibi oyuncu olan 29 yaşındaki kızı Corinne, babasının durumuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

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Corinne, "Babam bir sağlık sorunu yaşadığını sizlerle paylaşmak istedik. Şanslıyız ki acil müdahale ve iyi bir bakımla şimdiden iyileşme yoluna girdiğini söyleyebilirim. Onun ne kadar sevildiğini biliyoruz ve yolladığınız dualar için de müteşekkiriz. Ailesi olarak böyle bir zamanda mahremiyetimize gösterdiğiniz saygı için de teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.