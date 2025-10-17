JAmZZ Masterclass Programı'na konserli kapanış

35. Akbank Caz Festivali kapsamında yeni yeteneklere alan açmak ve genç caz müzisyenlerini desteklemek amacıyla düzenlenen JAmZZ Masterclass Programı, önceki akşam gerçekleşen özel bir konserle sona erdi. Piyanoda Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Binbaşgil, davulda Ferit Odman ve kontrbasta Kağan Yıldız’ın sahneyi paylaştığı konser, cazın büyülü dünyasında eşsiz bir yolculuk sundu. Türkiye’nin önde gelen caz vokallerinden Sibel Köse de konserde konuk sanatçı olarak yer aldı. JAmZZ Masterclass Programı’nda gösterdikleri başarılarla dünyaca ünlü Berklee at Umbria Jazz Clinics’e katılma şansını kazanan Onur Yalçın ve Savaş Şahin ise konserin onlara ayrılan bölümünde performans sergiledi.

REKLAM

Akbank’ın kültür ve sanata verdiği desteğin gençlerin gelişimine ve Türkiye’nin kültürel ve sanatsal geleceğine yapılmış kalıcı bir yatırım olduğunu belirten Hakan Binbaşgil, “Bu yıl 35. kez gerçekleşen Akbank Caz Festivali kapsamında yürüttüğümüz JamZZ Masterclass Programı ile yetenekli caz müzisyenlerinin yurt dışına açılmalarına ve uluslararası standartlarda müzik kariyeri yapmalarına katkıda bulunmak bizim için çok değerli. JAmZZ Masterclass Programı sayesinde genç müzisyenler, teknik bilgi ve sahne deneyimi kazanıyorlar. Aynı zamanda programda üstün başarı gösteren gençler, dünyaca ünlü Berklee at Umbria Jazz Clinics’in uluslararası ağına dahil olma fırsatı elde ediyorlar. Onları usta sanatçılarla aynı sahneyi paylaşırken görmek, hepimize büyük umut veriyor. Akbank olarak genç yeteneklerimizin başarılarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.