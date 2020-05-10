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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, 14 Mart 2010'da Hakkari Yüksekova’da terör örgütü PKK'nın açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Özbulut'un annesi Kezban Özbulut'u ziyaret etti. Battalgazi’nin Kemerköprü Mahallesi'nde ikamet eden Özbulut'u ziyaret eden jandarma ekibi, şehit annesinin Anneler Gününü kutlayıp, çiçek takdim etti.

O İSTEĞİ YERİNE GETİRDİLER

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan gelen bir isteği ise yerine getirdi. Kale İlçesinin Darıpınar Mahallesi'nde oturan annesi Emine Sevim Güzel'in Diyarbakır'da bulunan kızı, Anneler Günü hediyesinin ulaştırılması için Jandarmadan yardım talep etti. Bu talep üzerine Jandarma ekipleri kızın anneler günü hediyesini alarak anne Emine Sevim Güzel'e ulaştırdı. Jandarma ekipleri Güzel'in anneler gününü kutlayarak, çiçek de verdi.