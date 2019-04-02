Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi Çayırsokak’ta seraları bulunan A.B. ve C.D. isimli şüphelilerin bu seralarda yasadışı kenevir bitkisi ektiği ve elde ettikleri uyuşturucu maddeyi gençlere sattıkları yönünde duyum alındı. Jandarma asayiş timlerince düzenlenen operasyonda, şüpheliler serada kenevir bitkilerinin bakımını yaparken suçüstü yakalandı.

UYUŞTURUCU İMHA EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre sera içinde 537 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinin gübrelendiği, bakımının yapıldığı ve damla sulama yolu ile sulandığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden birisinin hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Uyuşturucu serasında ele geçirilen 537 kök kenevir bitkisi, imha edilmek üzere Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.