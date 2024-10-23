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        Haberler Bilgi Gündem JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Jandarma 310 uzman erbaş alımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        Jandarma 310 uzman erbaş alımı yapıyor! JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alınacak. Jandarma uzman erbaş alımı 2024 başvuru işlemleri internet üzerinden yapılacak. İlanda başvuru tarihleri, şartları ve alım yapılacak branşlar gibi detaylar yer aldı. Peki, 2024 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte, Jandarma 310 uzman erbaş alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları ve kadro dağılımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 07:43 Güncelleme: 23.10.2024 - 07:43
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        Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda başvuru işlemleri için tarih aralığı verildi. Başvuru yapmak isteyen adaylar ‘’2024 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Jandarma uzman erbaş alımı 2024 başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte, Jandarma 310 uzman erbaş alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı hakkında merak edilen detaylar…

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        2024 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alınacağını duyurdu.

        Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 23 Ekim-6 Kasım 2024 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

        Başvuruların başlama ve bitiş saatleri https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

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        2024 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular, https://www.jandarma.gov.tr internet adresinden “İşlemler” ‘‘Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları’’ kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

        PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

        2024 JANDARMA ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Başvuru yapabilecek 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.

        Temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

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        JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman uzman erbaş alınacak.

        Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

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