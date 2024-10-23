JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman uzman erbaş alınacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.