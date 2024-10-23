Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 23 EKİM 2024: UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar 23 Ekim 2024: Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda üçüncü hafta maçları, 23 Ekim Çarşamba ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak. Bu noktada bugünkü Avrupa Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Turnuvada bu sezon Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil ediyor. Peki UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 08:12 Güncelleme: 23.10.2024 - 08:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta maçları başlıyor. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugünkü UEFA Avrupa Ligi maç programı araştırılıyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, oynadıkları 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş ise 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…

        2

        AVRUPA LİGİ 3. HAFTA MAÇLARI BAŞLIYOR!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta maçları, 23-24 Ekim tarihlerinde oynanacak.

        Haftanın açılışında 23 Ekim Çarşamba günü TSİ 17.30’da Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg’u konuk edecek. Günün diğer maçında Braga ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin 3. haftasında perşembe günü TSİ 22.00’da İngiliz ekibi Manchester United’ı ağırlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü TSİ 22.00’da Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak.

        3

        AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Temsilcilerimizin maçları TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak.

        TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        4

        UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

        23 Ekim Çarşamba

        17.30 Galatasaray - Elfsborg

        17.30 Braga - Bodo/Glimt

        5

        24 Ekim Perşembe

        19.45 Roma - Dynamo Kiev

        19.45 Eintracht Frankfurt - RFS

        19.45 Midtjylland - Union SG

        19.45 Ferencvaros - Nice

        19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad

        19.45 PAOK - Viktoria Plzen

        19.45 Karabağ - Ajax

        22.00 Athletic Club - Slavia Prag

        22.00 Porto - Hoffenheim

        22.00 Twente - Lazio

        22.00 Fenerbahçe - Manchester United

        22.00 Malmö - Olympiacos

        22.00 Lyon - Beşiktaş

        22.00 Rangers - FCSB

        22.00 Anderlecht - Ludogorets

        22.00 Tottenham - AZ Alkmaar

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne seçimlere müdahale suçlaması
        Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne seçimlere müdahale suçlaması
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır