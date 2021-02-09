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Jandarma uzman erbaş sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Jandarma uzman erbaş sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu merak ediliyor. 31 Ocak'ta sona eren başvurular sonrası gözler JGK'dan gelecek duyuruya çevrildi. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

Jandarma uzman erbaş sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

JGK bünyesine yapılacak olan 5 bin kişilik alımların ihtiyaç olan pozisyonlara alınacağı bildirilirken detaylar adaylara yayımlanan kılavuzla duyurulmuştu. 31 Ocak tarihinde biten başvurular sonrası Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için gözler JGK'dan gelecek duyuruya çevrildi. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2021 BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz ay Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) çeşitli alanlardaki ihtiyaçları karşılamak üzere personel temini başvurularının 21-31 Ocak tarihleri aralığındaki 10 günlük süreçte gerçekleşmişti. Başvurularını gerçekleştiren ve sonuçlarda kabul edilen adaylar belirlenen tarihlerde sözlü sınava katılım sağlayacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmazken kılavuzda yer alan bilgi şöyle;

Temin edilecek branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma" duyurusu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi "Sonuç Bilgileri" kısmı altında "Sonuçlarım" kısmından yapılacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 21-31 Ocak 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru yapan adaylardan lisans, ön lisans, lise ve ortaöğretim (Ortaokul) programlarına, seçme sınavlarına çağrılma öncelikleri ile branşlara göre kontenjan miktarının beş katı aday sınava çağrılacaktır...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

(1) Ortaöğretim (Lise),Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise),Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisan, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Adaylardan her iki yıl için puanı olanların ise yüksek olan puanı kullanılacaktır. Adayların mezuniyeti ile KPSS puan türünün uyumlu olması önem arz etmektedir. (Lisan mezunlarının P3, Ön lisans mezunlarının P93, Lise mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)

(2) İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunun 4'üncü maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

d. Temin edilecek tüm branşlardaki uzman erbaş adayları, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak diğer branşlarda (emniyet ve asayiş/komando) görev icra eden birliklerde de görevlendirilebilecektir.

e. Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği, kontenjana girmeye hak kazanmaları halinde ve sınav ücretini yatırmalarına müteakip ayrıca bildirilecektir.

f. Sınav tarihleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri için belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte sınava katılmayan adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.

g. Kılavuzun tamamını okumadan internetten Başvuru Formu doldurulmayacak, Başvuru Formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda başarılı olmuş hatta, "Uzman erbaş olarak göreve başlamış olsalar dahi, daha sonra bu Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında fesih işlemi yapılır." maddesi uygulanacaktır. (Uzman Erbaş Yönetmeliği Madde 13)

ğ. Sözleşmeli Uzman Erbaş sınavına katılacak adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2'nci maddede belirtilen mevzuatları da incelemeleri faydalarına olacaktır.

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