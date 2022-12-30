Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapacak!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapacak!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2148 askeri personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuruları 30 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında alınacak olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımının şartları da belli oldu. İşte Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2148 subay, astsubay alımı başvuru detayları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapacak! 2148 subay, astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

    Jandarma Genel Komutanlığı'na muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na sözleşmeli (erkek/kadın) subaylık sınıfında 468 askeri personel alınacak.

    Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik de 1680 askeri personel alımı yapılacak. İşte Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...
  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapacak! 2148 subay, astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

    ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

    Başvurular, 30 Aralık 2022 günü başlayıp, 15 Ocak 2023 günü saat 23:59’da sona erecektir.

    ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapacak! 2148 subay, astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

    BAŞVURU ŞARTLARI

    a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak,

    c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

    ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

    d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

    e. Hamile olmamak,

    f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

    g. www.jandarma.gov.tr, https://kamuilan.sbb.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2023 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2023 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

    JANDARMA SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU

    JANDARMA SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapacak! 2148 subay, astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

    BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

    Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

    Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ilan edilecektir.
  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapacak! 2148 subay, astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

    Başvuru kılavuzları okunmadan başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.