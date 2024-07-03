Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmadan kaçarken girdiği bataklığa saplanınca yakalandı.

AA'da yer alan habere göre Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" ve "uyuşturucu imal ve ticareti" suçlarından aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin ikametinde olduğunu belirledi.

PENCEREDEN KAÇTI Eve operasyon düzenleyen jandarmayı gören hükümlü, evinin penceresinden kaçarak yakınlardaki dereye girdi. REKLAM