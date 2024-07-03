Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
Antalya'da jandarmadan kaçan firari hükümlü, girdiği bataklığa saplanınca yakalandı. O anlar da saniye saniye kaydedildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmadan kaçarken girdiği bataklığa saplanınca yakalandı.
AA'da yer alan habere göre Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" ve "uyuşturucu imal ve ticareti" suçlarından aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin ikametinde olduğunu belirledi.
PENCEREDEN KAÇTI
Eve operasyon düzenleyen jandarmayı gören hükümlü, evinin penceresinden kaçarak yakınlardaki dereye girdi.
Derede oluşan bataklıkta saklanmaya çalışan M.K, çamura saplanınca jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Fotoğraflar: İHA