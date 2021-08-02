Jandarmaya ateş açtı, vuruldu 0:00 / 0:00

İHA

Muğla’nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerine ateş açan 27 yaşındaki A.Ö., vurularak etkisiz hale getirildi.

İHA'nın haberine göre, Alatepe Mahallesi'nde ikamet eden ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen A.Ö., komşusuna ait av tüfeğini alarak sağa sola ateş etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerine de tüfeği doğrultan A.Ö. "Yaklaşmayın sizi alnınızın çatından vururum" diyerek tehditler savurdu.

A.Ö. bir süre sonra jandarma ekiplerine doğru koşarak silahını doğrultup, ateş etti. Şahsın ateşine karşılık veren jandarma ekipler A.Ö.'yü vurdu. Yaralanan şahıs için olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede A.Ö.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından A.Ö.'nün cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. A.Ö.'nün açmış olduğu ateş karşılığında kendilerini savunmak amacıyla ateş eden 2 jandarma personeli ise ifade işlemleri için Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.