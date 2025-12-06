Janoska Ensemble Şubat ayında AKM'de

Dünyanın dört bir yanında kapalı gişe konserlere imza atan, klasik müzikle cazın özgürlüğünü ve Orta Avrupa’nın köklü Roman müzik mirasını aynı sahnede bir araya getiren Janoska Ensemble, Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan programıyla İstanbul’a geliyor. Müzikal virtüöziteleri, sahnedeki enerjileri ve kendilerine özgü “Janoska Stili” ile uluslararası arenada büyük ilgi gören topluluk, 7 Şubat’ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Dünya çapındaki prestijli salonlarda izleyicileri büyüleyen Janoska Ensemble’ın İstanbul konseri, şehrin kültür-sanat takviminde şimdiden yılın en özel etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Janoska Stili” İstanbul’da ilk kez sahnede

Kökleri Slovakya ve Avusturya’ya uzanan Janoska ailesinin virtüöz üyelerinden oluşan topluluk, dünya müzik çevrelerinde “Janoska Stili” olarak anılan kendine özgü yorum tekniğiyle tanınıyor. Klasik eserleri doğaçlama, üstün teknik ustalık ve sahne enerjisiyle yeniden yorumlayan grup; Vivaldi, Bach, Mozart ve Beethoven gibi ustaların bestelerini özgün dokunuşlarla sahneye taşıyor.

Bugüne kadar Carnegie Hall (New York), Elbphilharmonie (Hamburg), Musikverein ve Konzerthaus (Viyana), Tokyo Opera City gibi dünyanın en prestijli salonlarında konser veren Janoska Ensemble, Avrupa ve Amerika’daki kapalı gişe performanslarıyla uluslararası basında geniş yer buldu. Albümleri klasik müzik listelerinde üst sıralara yükseldi ve milyonlarca dinleyiciye ulaştı.