Janoska Ensemble Şubat ayında AKM'de

        Dünyanın önde gelen oda müziği topluluklarından Janoska Ensemble, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı performansıyla 7 Şubat 2026 Cumartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak

        Giriş: 06.12.2025 - 01:09 Güncelleme: 06.12.2025 - 01:09
        Dünyanın dört bir yanında kapalı gişe konserlere imza atan, klasik müzikle cazın özgürlüğünü ve Orta Avrupa’nın köklü Roman müzik mirasını aynı sahnede bir araya getiren Janoska Ensemble, Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan programıyla İstanbul’a geliyor. Müzikal virtüöziteleri, sahnedeki enerjileri ve kendilerine özgü “Janoska Stili” ile uluslararası arenada büyük ilgi gören topluluk, 7 Şubat’ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Dünya çapındaki prestijli salonlarda izleyicileri büyüleyen Janoska Ensemble’ın İstanbul konseri, şehrin kültür-sanat takviminde şimdiden yılın en özel etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

        Janoska Stili” İstanbul’da ilk kez sahnede

        Kökleri Slovakya ve Avusturya’ya uzanan Janoska ailesinin virtüöz üyelerinden oluşan topluluk, dünya müzik çevrelerinde “Janoska Stili” olarak anılan kendine özgü yorum tekniğiyle tanınıyor. Klasik eserleri doğaçlama, üstün teknik ustalık ve sahne enerjisiyle yeniden yorumlayan grup; Vivaldi, Bach, Mozart ve Beethoven gibi ustaların bestelerini özgün dokunuşlarla sahneye taşıyor.

        Bugüne kadar Carnegie Hall (New York), Elbphilharmonie (Hamburg), Musikverein ve Konzerthaus (Viyana), Tokyo Opera City gibi dünyanın en prestijli salonlarında konser veren Janoska Ensemble, Avrupa ve Amerika’daki kapalı gişe performanslarıyla uluslararası basında geniş yer buldu. Albümleri klasik müzik listelerinde üst sıralara yükseldi ve milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

        Topluluk, İstanbul konserinde Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan programla sahne alacak. Aşk, tutku ve zarafet temalarını merkeze alan seçkide klasik başyapıtların yanı sıra Janoska Ensemble’ın imzası niteliğindeki sürpriz düzenlemeler de yer alacak. Organizasyon, yalnızca bir müzik performansı değil; romantizmin, estetiğin ve kültürel zenginliğin iç içe geçtiği seçkin bir sanat deneyimi olarak konumlanıyor.

        Romantik teması, AKM’nin ikonik atmosferi ve Janoska Ensemble’ın dünya çapındaki ünü nedeniyle konser için yoğun talep bekleniyor. Topluluk, daha önce Avrupa’da gerçekleştirdiği Sevgililer Günü konserlerinde kapalı gişe performanslar sergilemişti.

        Konserin biletleri Biletinial'da satışca çıktı.

