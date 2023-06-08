Japon ekonomisi beklentinin üzerinde büyüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Japon ekonomisi beklentinin üzerinde büyüdü

Japon ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinde şirketlerin güçlü yatırımlarıyla öncü tahminlerin üzerinde büyüdüğü bildirildi

Japon ekonomisi beklentinin üzerinde büyüdü
AA

Japonya Kabine Ofisi verilerine göre, ülke ekonomisi, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 genişledi. Ekonomi, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,7 büyüdü.

17 Mayıs'taki öncü verilere göre, ülke ekonomisi, Ocak-Mart 2023'te bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,6 büyüme kaydetti.

Piyasalarda nihai veriye ilişkin beklenti, Japon ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,9 büyüyeceği yönündeydi.

İlk çeyrekte hizmet sektörü bazlı özel tüketim yüzde 0,6 genişlerken, şirketlerin sermaye yatırımları yüzde 1,4 arttı.

İç talepteki artış, mal ve hizmet ihracatında ilk çeyrekteki yüzde 4,2'lik düşüşten kaynaklanan olumsuz etkiyi telafi etti.

Japonya Kabine Ofisi, Ekim-Aralık 2022 dönemine ilişkin büyüme verisini yüzde 0,4 olarak revize ederken, Japon ekonomisi de "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmemiş oldu.

Ekonomistler, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'nın ikinci çeyrekte daha yavaş da olsa büyümesinin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalarda düşük risk iştahı
PARA Küresel piyasalarda düşük risk iştahı
Kanada Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
PARA Kanada Merkez Bankası faizi 22 yılın zirvesine çekti
Hazine nakit dengesi mayısta fazla verdi
PARA Hazine nakit dengesi mayısta fazla verdi
KKTC işbirliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı
PARA KKTC ile işbirliği anlaşması yürürlüğe girdi
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
PARA OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İş Bankası’na sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi
PARA İş Bankası’na sürdürülebilirlik bağlantılı ...
Küresel piyasalarda sınırlı yükseliş
PARA Küresel piyasalarda sınırlı yükseliş
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
PARA Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
'Doğalgazın enflasyonda düşürücü etkisi oldu'
PARA 'Doğalgazın enflasyonda düşürücü etkisi oldu'
Küresel piyasalarda karışık seyir
PARA Küresel piyasalarda karışık seyir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.