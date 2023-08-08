Japon Kirazı Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Japon Kirazı Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Japon Kirazı Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Japon Kirazı Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Japon kirazı fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Japon kirazı fidanı ne kadar sürede meyve verir? Japon kirazı fidanının yetiştirilmesi, bahçenizde güzel bir atmosfer yaratmak istiyorsanız mükemmel bir seçim olabilir. Japon kirazı fidanı hangi ay dikilir, ne kadar sürede meyve verir ve nasıl yetiştirilir? İşte Japon kirazı fidanının ayrıntılı bakım ve yetiştirme rehberi!

Japon kirazı, ilkbaharın habercisi olarak bilinen, pembe veya beyaz çiçekleriyle tanınan ve Rosaceae familyasından gelen özgün bir ağaç türüdür. Ancak, Japon kirazı fidanının doğru bir şekilde dikilmesi ve bakılması, sağlıklı ve çiçek açan bir ağaç yetiştirmek için oldukça önemlidir. Japon kirazı fidanı nasıl yetiştirilir? Japon kirazı fidanı kaç günde bir sulanır? Japon kiraz fidanı ne kadar sürede meyve verir? İşte Japon kirazı fidanı hakkında bilinmesi gereken her şey…

Japon Kirazı Fidanı Genel Özellikleri

Japon kirazı, Rosaceae (gül) familyasına aittir ve genellikle 4 ila 15 metre arasında yüksekliğe ulaşabilirler. Yaprakları 7-20 cm uzunluğunda, basit ve kenarları tırtıklıdır. Baharda çiçek açarlar ve bu çiçekler genellikle beyaz veya pembe renkte olup, salkım şeklinde gruplanırlar.

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Japon Kirazı Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Japon kiraz fidanları genellikle sonbaharda veya ilkbaharda dikilir. Fidanın kök sisteminin yeni ortamına uyum sağlaması için bu dönemler en uygun zaman olarak kabul edilir.

Japon Kirazı Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Japon kirazı kendine özgü dokusuyla pek çok bahçenin aranan süs bitkilerinden biri olmuştur. Japon kirazı doğru bakım ve uygun iklimle yetiştirilmesi zor olmayan bir bitkidir. Aşağıda Japon kirazı fidanının yetiştirilmesi ilgili detaylı adımları takip edebilirsiniz:

Fidanın Seçimi: İlk olarak sağlıklı bir Japon kirazı fidanı seçmelisiniz. Bu, genç bir ağaç olabileceği gibi köklü bir çelik de olabilir. Fidanın gövdesinde, dallarında veya yapraklarında herhangi bir hastalık veya zararlı belirtisi olmamalıdır.

Yer Seçimi: Japon kirazı fidanları bol güneş ışığı ve iyi drenajlı toprakları severler. Ancak, öğleden sonra gölge alan bir yer seçmek, özellikle sıcak ve kuru iklimlerde ağacın sağlığı için iyi olabilir.

Fidanın Dikimi: Fidanı dikmek için, fidanın kök topunun 2-3 katı genişliğinde ve derinliğinde bir çukur açın. Fidanı çukura yerleştirin ve kök topu toprak seviyesine hizalı olacak şekilde ayarlayın. Çukuru, organik madde ve iyileştirilmiş toprakla doldurun. Daha sonra, fidanı iyice sulayın ve çevresine biraz yüzey malcı ekleyin. Malç, toprağı nemli tutmaya ve köklerin aşırı sıcak ve soğuktan korunmasına yardımcı olur.

Sulama: İlk yıl, Japon kirazı fidanını haftada bir veya iki kez, toprağın üst 15-20 cm'si kuruduğunda sulayın. İkinci yıl ve sonrasında, sadece kurak dönemlerde sulama gereklidir.

Bakım ve Budama: Fidanı düzenli olarak kontrol edin ve hastalık veya zararlı belirtileri varsa hemen tedavi edin. Budama, genellikle ağacın formunu korumak ve ölü veya hastalıklı dalları çıkarmak için bahar sonu veya yaz başında yapılır.

Gübreleme: Japon kirazı fidanı genellikle çok fazla gübre gerektirmez. Ancak, yılda bir veya iki kez yavaş salınımlı bir gübre uygulamak, ağacın sağlıklı büyümesini destekleyebilir.

Japon Kirazı Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Japon kirazı fidanları genellikle haftada bir kez sulanmalıdır, ancak bu sıklık, toprağın nem seviyesine, bulunduğunuz iklime ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Toprak kuruysa, daha sık sulama gerekecektir. Özellikle Japon kirazı fidanları ilk yıllarda düzenli sulama gerektirir. İkinci yıldan sonra sadece sıcak ve yağışın olmadığı yaz dönemlerinde sulayın.

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Japon Kirazı Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Japon kiraz ağaçları genellikle meyve vermezler, bunun yerine bahar aylarında gösterişli çiçekler açarlar. Çiçeklenme genellikle fidanın dikiminden 3-4 yıl sonra başlar. Japon kiraz fidanı diğer bir ismiyle “sakura” meyve vermeyen özel bir kiraz çeşididir.

Japon Kirazı Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Sonbahar veya ilkbahar ayları, Japon kiraz fidanlarının dikimi için en uygun zamanlarıdır. Japon kirazı fidanı Kasım ayından Mart ayına kadar olan süreçte dikilebilir.

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