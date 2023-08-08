Japon kirazı fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Japon kirazı fidanı ne kadar sürede meyve verir?
Japon kirazı fidanının yetiştirilmesi, bahçenizde güzel bir atmosfer yaratmak istiyorsanız mükemmel bir seçim olabilir. Japon kirazı fidanı hangi ay dikilir, ne kadar sürede meyve verir ve nasıl yetiştirilir? İşte Japon kirazı fidanının ayrıntılı bakım ve yetiştirme rehberi!
Japon kirazı, ilkbaharın habercisi olarak bilinen, pembe veya beyaz çiçekleriyle tanınan ve Rosaceae familyasından gelen özgün bir ağaç türüdür. Ancak, Japon kirazı fidanının doğru bir şekilde dikilmesi ve bakılması, sağlıklı ve çiçek açan bir ağaç yetiştirmek için oldukça önemlidir. Japon kirazı fidanı nasıl yetiştirilir? Japon kirazı fidanı kaç günde bir sulanır? Japon kiraz fidanı ne kadar sürede meyve verir? İşte Japon kirazı fidanı hakkında bilinmesi gereken her şey…
Japon Kirazı Fidanı Genel Özellikleri
Japon kirazı, Rosaceae (gül) familyasına aittir ve genellikle 4 ila 15 metre arasında yüksekliğe ulaşabilirler. Yaprakları 7-20 cm uzunluğunda, basit ve kenarları tırtıklıdır. Baharda çiçek açarlar ve bu çiçekler genellikle beyaz veya pembe renkte olup, salkım şeklinde gruplanırlar.
Japon Kirazı Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Japon kiraz fidanları genellikle sonbaharda veya ilkbaharda dikilir. Fidanın kök sisteminin yeni ortamına uyum sağlaması için bu dönemler en uygun zaman olarak kabul edilir.
Japon Kirazı Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
Japon kirazı kendine özgü dokusuyla pek çok bahçenin aranan süs bitkilerinden biri olmuştur. Japon kirazı doğru bakım ve uygun iklimle yetiştirilmesi zor olmayan bir bitkidir. Aşağıda Japon kirazı fidanının yetiştirilmesi ilgili detaylı adımları takip edebilirsiniz:
Japon Kirazı Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?
Japon kirazı fidanları genellikle haftada bir kez sulanmalıdır, ancak bu sıklık, toprağın nem seviyesine, bulunduğunuz iklime ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Toprak kuruysa, daha sık sulama gerekecektir. Özellikle Japon kirazı fidanları ilk yıllarda düzenli sulama gerektirir. İkinci yıldan sonra sadece sıcak ve yağışın olmadığı yaz dönemlerinde sulayın.
Japon Kirazı Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?
Japon kiraz ağaçları genellikle meyve vermezler, bunun yerine bahar aylarında gösterişli çiçekler açarlar. Çiçeklenme genellikle fidanın dikiminden 3-4 yıl sonra başlar. Japon kiraz fidanı diğer bir ismiyle “sakura” meyve vermeyen özel bir kiraz çeşididir.
Japon Kirazı Fidanı Hangi Ay Dikilir?
Sonbahar veya ilkbahar ayları, Japon kiraz fidanlarının dikimi için en uygun zamanlarıdır. Japon kirazı fidanı Kasım ayından Mart ayına kadar olan süreçte dikilebilir.