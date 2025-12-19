Japon yetkili: Nükleer silaha sahip olmalıyız

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin güvenlik politikaları ekibinden bir yetkili, ülkenin nükleer silahlara sahip olması gerektiğini savundu.

Kyodo ajansının haberine göre, ismi açıklanmayan Japon yetkili, Tokyo'nun uzun süredir benimsediği nükleer karşıtı tutumunun değişmesi gerektiğini ileri sürdü.

Japon yetkilinin nükleer silah çıkışı, güvenlikçi politikalarıyla bilinen Takaiçi'nin, Japonya'nın nükleer silah bulundurmasını, üretmesini ve ülkeye sokulmasını yasaklayan "Üç Nükleer İlke"yi gözden geçirmeyi değerlendirdiği bir dönemde geldi.

Takaiçi hükümetinin güvenlik politikalarını şekillendiren ekibin üyesi olan yetkili, "Bence nükleer silahlara sahip olmalıyız. Sonunda yalnızca kendimize güvenebiliriz." dedi.

Kabine Başsekreteri'nden "Üç Nükleer İlke" kapsamındaki prensipleri koruma vurgusu

Yetkilinin sözlerinin gündem olmasının ardından Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, düzenlenen basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin politikasının "Üç Nükleer İlke" kapsamındaki prensipleri korumak olduğunu belirten Kihara, "(İkinci Dünya Savaşı) Savaşın sonundan bu yana ülkemiz, uluslararası toplumun barış ve refahına istikrarlı şekilde katkıda bulunmuştur. Bu tutum değişmeyecek." ifadelerini kullandı.