        Japon yetkili: Nükleer silaha sahip olmalıyız

        Japon yetkili: Nükleer silaha sahip olmalıyız

        Japon basınında yer alan habere göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin güvenlik politikaları ekibinden bir yetkili, nükleer silahlara sahip olmaları gerektiğini ifade etti.

        Giriş: 19.12.2025 - 22:13 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:14
        Japon yetkili: Nükleer silaha sahip olmalıyız
        Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin güvenlik politikaları ekibinden bir yetkili, ülkenin nükleer silahlara sahip olması gerektiğini savundu.

        Kyodo ajansının haberine göre, ismi açıklanmayan Japon yetkili, Tokyo'nun uzun süredir benimsediği nükleer karşıtı tutumunun değişmesi gerektiğini ileri sürdü.

        Japon yetkilinin nükleer silah çıkışı, güvenlikçi politikalarıyla bilinen Takaiçi'nin, Japonya'nın nükleer silah bulundurmasını, üretmesini ve ülkeye sokulmasını yasaklayan "Üç Nükleer İlke"yi gözden geçirmeyi değerlendirdiği bir dönemde geldi.

        Takaiçi hükümetinin güvenlik politikalarını şekillendiren ekibin üyesi olan yetkili, "Bence nükleer silahlara sahip olmalıyız. Sonunda yalnızca kendimize güvenebiliriz." dedi.

        Kabine Başsekreteri'nden "Üç Nükleer İlke" kapsamındaki prensipleri koruma vurgusu

        Yetkilinin sözlerinin gündem olmasının ardından Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, düzenlenen basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Hükümetin politikasının "Üç Nükleer İlke" kapsamındaki prensipleri korumak olduğunu belirten Kihara, "(İkinci Dünya Savaşı) Savaşın sonundan bu yana ülkemiz, uluslararası toplumun barış ve refahına istikrarlı şekilde katkıda bulunmuştur. Bu tutum değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

        Kihara, bu yetkilinin görevden alınmasına ilişkin hem iktidar hem de muhalefetten gelen çağrılara uyup uymayacakları sorusuna ise cevap vermedi.

        Japonya'nın nükleer politikasında değişiklik yapılması tartışmalı konu olmayı sürdürüyor

        Hükümet kaynakları, daha önce iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin lideri Takaiçi'nin söz konusu ilkeleri yeniden ele almayı düşündüğünü açıklamıştı.

        Üç Nükleer İlke, 1967'de dönemin Başbakanı Eisaku Sato tarafından parlamentoda ilan edilmiş ve zamanla ulusal bir ilke haline gelmişti. Sato, bu yaklaşımı ve barışa katkıları dolayısıyla 1974'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

        Japonya'nın nükleer politikasında değişiklik yapılması, ülkede tartışmalı bir konu olmayı sürdürüyor.

        Kamuoyunun önemli bir kesimi, atom bombası saldırılarına maruz kalan tek ülke olmasının da etkisiyle barışçıl savaş sonrası nükleer karşıtı duruşu benimsiyor.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

