SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan
DÜNYA
Haberler > DÜNYA > Japonya Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Japonya Başbaşkanı Şinzo Abe, Suriye'de teröristlerce rehin tutulan gazeteci Yasuda'nın kurtarılmasından ve Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti

24.10.2018 - 13:31 | Güncelleme: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü. Abe, Suriye'de teröristlerce rehin tutulan gazeteci Yasuda'nın kurtarılmasından ve Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Japonya Başbakanı Abe, 2015 yılı Haziran ayından bu yana Suriye'de teröristler tarafından rehin tutulan gazeteci Jumpei Yasuda'nın kurtarılmasından ve dün itibarıyla Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Bu hususta ilgili kurumların ve birimlerin iş birliğinden memnuniyetlerini dile getiren iki lider, Türkiye-Japonya ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma kararlılıklarını da teyit etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın serbest bırakıldığı haberini almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gazetecinin serbest kalması için yürütülen süreçte rol oynayan ülkelere şükran borçlu olduklarının altını çizen Başbakan Abe, başta Türkiye ve Katar olmak üzere dayanışma gösteren ülkelere teşekkürlerini iletti. Abe, gazetecinin kimlik tespitiyle ilgili olarak da, "Serbest bırakılan kişinin Bay Yasuda olup olmadığını en kısa zamanda kesin olarak doğrulamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Jumpei Yasuda’nın annesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Eğer haber doğruysa, sadece çok mutluyum. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Kaygıya sebebiyet verdiğim için üzgünüm” şeklinde konuştu.
Yasuda, Haziran 2015’te Türkiye sınırından geçtikten sonra, Suriye’de kaybolmuştu. 2016 yılının Mart ayında da gazetecinin yer aldığı bir video yayınlanmıştı.

MİT GÖREVLENDİRİLDİ

Japon gazetecinin kurtarılması için MİT, 20 kişilik özel bir ekip görevlendirdi. MİT'in çalışmaları sonucu Japon gazetecinin nerede olduğu öğrenildi ve kurtarıldı.

29 gün önce Japon hükümetinin de girişimleri olmuş ancak Japonlardan fidye istenmişti. MİT'in devreye girmesiyle Japon gazeteci başarılı bir operasyonla kurtarılmış oldu.

 

OLAY

Japonya, 3 yıl önce Suriye'de rehin alınan gazeteci Jumpei Yasuda'nın serbest bırakıldığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, Katarlı yetkililerden alınan bilgiye göre 3 yıl önce Suriye'de terör örgütü El Kaide tarafından rehin alınan gazeteci Jumpei Yasuda'ya benzeyen bir kişinin serbest bırakıldığını ve bu kişinin Türkiye'de Antakya'da bir göçmen bürosunda olduğunu açıkladı.

Serbest bırakılan kişinin gazeteci Yasuda olduğunu teyit etmek için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Suga, eldeki bilgilere göre kişinin büyük ihtimalle Yasuda olduğuna inandıklarını ifade etti.

Suga, gazetecinin eşine de bilgi verildiğini aktardı.

El Kaide, Japon gazeteciyi serbest bırakmak için 10 milyon dolar fidye istemiş ve Japonya bu teklifi reddetmişti.

44 yaşındaki Yasuda, 2015 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye giriş yapmış ve El Kaide tarafından rehin alınmıştı.

HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Öte yandan, Hatay Valiliğince akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Japon vatandaşı olduğunu belirten bir kişinin güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde Suriye'den Türkiye'ye getirildiği bildirilmiş, kişinin üzerinde tanıtma kartı bulunmadığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Yasuda/Jumpei Yamamoto olup olmadığını tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir." ifadesine yer verilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X