Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü. Abe, Suriye'de teröristlerce rehin tutulan gazeteci Yasuda'nın kurtarılmasından ve Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Japonya Başbakanı Abe, 2015 yılı Haziran ayından bu yana Suriye'de teröristler tarafından rehin tutulan gazeteci Jumpei Yasuda'nın kurtarılmasından ve dün itibarıyla Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Bu hususta ilgili kurumların ve birimlerin iş birliğinden memnuniyetlerini dile getiren iki lider, Türkiye-Japonya ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma kararlılıklarını da teyit etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın serbest bırakıldığı haberini almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gazetecinin serbest kalması için yürütülen süreçte rol oynayan ülkelere şükran borçlu olduklarının altını çizen Başbakan Abe, başta Türkiye ve Katar olmak üzere dayanışma gösteren ülkelere teşekkürlerini iletti. Abe, gazetecinin kimlik tespitiyle ilgili olarak da, "Serbest bırakılan kişinin Bay Yasuda olup olmadığını en kısa zamanda kesin olarak doğrulamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Jumpei Yasuda’nın annesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Eğer haber doğruysa, sadece çok mutluyum. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Kaygıya sebebiyet verdiğim için üzgünüm” şeklinde konuştu.

Yasuda, Haziran 2015’te Türkiye sınırından geçtikten sonra, Suriye’de kaybolmuştu. 2016 yılının Mart ayında da gazetecinin yer aldığı bir video yayınlanmıştı.

MİT GÖREVLENDİRİLDİ

Japon gazetecinin kurtarılması için MİT, 20 kişilik özel bir ekip görevlendirdi. MİT'in çalışmaları sonucu Japon gazetecinin nerede olduğu öğrenildi ve kurtarıldı.

29 gün önce Japon hükümetinin de girişimleri olmuş ancak Japonlardan fidye istenmişti. MİT'in devreye girmesiyle Japon gazeteci başarılı bir operasyonla kurtarılmış oldu.

OLAY

Japonya, 3 yıl önce Suriye'de rehin alınan gazeteci Jumpei Yasuda'nın serbest bırakıldığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, Katarlı yetkililerden alınan bilgiye göre 3 yıl önce Suriye'de terör örgütü El Kaide tarafından rehin alınan gazeteci Jumpei Yasuda'ya benzeyen bir kişinin serbest bırakıldığını ve bu kişinin Türkiye'de Antakya'da bir göçmen bürosunda olduğunu açıkladı.

Serbest bırakılan kişinin gazeteci Yasuda olduğunu teyit etmek için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Suga, eldeki bilgilere göre kişinin büyük ihtimalle Yasuda olduğuna inandıklarını ifade etti.

Suga, gazetecinin eşine de bilgi verildiğini aktardı.

El Kaide, Japon gazeteciyi serbest bırakmak için 10 milyon dolar fidye istemiş ve Japonya bu teklifi reddetmişti.

44 yaşındaki Yasuda, 2015 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye giriş yapmış ve El Kaide tarafından rehin alınmıştı.

HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Öte yandan, Hatay Valiliğince akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Japon vatandaşı olduğunu belirten bir kişinin güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde Suriye'den Türkiye'ye getirildiği bildirilmiş, kişinin üzerinde tanıtma kartı bulunmadığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Yasuda/Jumpei Yamamoto olup olmadığını tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir." ifadesine yer verilmişti.

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