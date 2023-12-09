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        Haberler Dünya Japonya'da binlerce balık kıyıya vurdu

        Japonya'da binlerce balık kıyıya vurdu

        Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesine bağlı Hakodate kentinde, binlerce balık kıyıya vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:11
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        Japonya'da binlerce balık kıyıya vurdu
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        Japon Devlet Televizyonunun (NHK) haberine göre, bir vatandaş yetkililere Hakodate'de binlerce balığın kıyıya vurduğunu bildirdi.

        Bunun üzerine bölgede yetkililerce inceleme yapıldı. Bu kapsamda alınacak önlemlerin ve ölü balıklara ne yapılacağı konusunun değerlendirildiği aktarıldı.

        Yerel olarak faaliyet yürüten Toi Balıkçılık Derneğinden yapılan açıklamada, geçmişte de bölgede benzer vakaların yaşandığını ancak bu miktarda balığın kıyıya vurmasının nadir görüldüğü kaydedildi.

        Hokkaido Üniversitesinden deniz organizmaları konusunda uzman Mitsuhiro Nakaya, bölgedeki deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle balık sürülerinin Hokkaido'nun güney kısmına göçtüğünü belirtti.

        Mitsuhiro, söz konusu balıkların yunus ya da ton balıkları tarafından kovalanmış olabilecekleri ihtimalini de dile getirerek, "Çok sayıda balık kıyıya vurdu ancak bunun ekosisteme büyük bir etkisi olmayacaktır." ifadesini kullandı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Japonya
        #dünya
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