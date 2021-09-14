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Haberler Sağlık Japonya'da Covid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı gündemde - Haberler
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Japonya'da Covid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı gündemde

Japonya'da yeni tip koronavirüs ve varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanması planlanıyor

Japonya'da Covid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı gündemde - Haberler
Japonya'da 3. doz aşı gündemde
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AA

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Covid-19 Danışma Heyeti, salgının varyantlarıyla mücadelede yıl sonuna kadar 3. doz aşının vurulması planını ele alıyor.

Heyet, ikinci dozdan altı ay sonra Covid-19'a karşı üretilen antikorun düştüğü ve Japonya'da etkisini gösteren Delta dahil çeşitli varyantlara karşı aşının etkisini kaybettiğini dikkate aldı.

Aşı üretici firmaların 3. dozun gerekliliğine yönelik çağrıları üzerine heyetin, istekli kişilere yıl sonuna dek bu dozun vurulması için planlamayı uygulamaya alacağı bildirildi.

Öte yandan heyetin, ülke içinde uygulanan Pfizer, Moderna ve AstraZeneca dozlarının karıştırılması ihtimalini de ele alacağı kaydedildi.

Covid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi ve Reform Bakanı Kono Taro aşılamanın hızlandırılması için "çapraz doz" uygulamasını ele alacaklarını geçen ay söylemişti.

Japonya hükümetinin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "gelişen ülkelere aşı tedarikinin sağlanması için 3. doz uygulamasının yıl sonuna dek bekletmelerini" kapsayan gelişmiş ülkelere yönelik çağrısı sonrası, 3. doz planını aralık sonuna erteleyebileceği kaydedildi.​​​​​​​

Covid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, Japonya nüfusunun yarısının Covid-19'a karşı çift doz aşılandığını açıklamıştı.

Hükümet, istekli kişilerin çift doz aşılanmasını kasım ayı başına kadar tamamlamayı hedefliyor.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Covid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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