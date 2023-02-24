Japonya'da sahile vuran 'gizemli' küre kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Japonya'da sahile vuran 'gizemli' küre kaldırıldı

Japonya'da bir sahile vuran ve yerel halkın arasında şaşkınlık yaratan metal bir küre yarattığı gizemle konuşuluyor.

Japonya'da sahile vuran 'gizemli' küre kaldırıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE

Japonya'da bir sahile vuran ve yerel halkın arasında şaşkınlık yaratan metal bir küre yarattığı gizemle konuşuluyor.

Büyük ebattaki küreyi kaldırabilmek için bir vinç kullanıldı.

Hamamatsu kentindeki yetkililer, kürenin "belirli bir süre saklanacağını" ve ardından "imha edileceğini" açıkladı.

Ancak gizemli kürenin gerçekte ne olduğunun açıklanmamış olması da tartışılıyor.

"Godzilla yumurtası", “şamandıra" ve "uzaydan gelen” gibi tanımlarla açıklanmayan çalışılan nesne, bu hafta başında sahilde farkedildi ve polis olaydan haberdar edildi.

Nesneyi polisin yanında bir bomba imha ekibi de inceledi.

Yetkililerin kordonla güvence altına aldığı nesnenin röntgeni de çekildi. Ancak bu çalışma da ismin güvenlik riski oluşturmadığı dışında bir açıklamaya dönüşmedi.

Japonya medyasına konuşan yerel bir yetkili, “Hamamatsu şehrindeki herkesin endişelendiğini düşünüyorum, ancak artık orada olmadığı için rahatlamış durumdayım” dedi.

"Japon olmaktan utanıyorum"

Kürenin görüntüleriReuters

Sosyal medya ise Japon yetkililerinin neden bir açıklama yapmadığını sorguluyor. Bazıları ise durumun çok açık olduğunu savunarak, duydukları utancı dile getiriyor.

O kişilerden biri bunun bir şamandıra olduğuna emin, “Okyanusla çevrili bir ülkenin yetkililerinin bir şamandırayı tanımadığına inanamıyorum" diyor.

Bir başkası da benzer şekilde, "Aman Tanrım! Bu çelik bir şamandıra millet. Japon olmaktan utanıyorum" paylaşımını yapıyor.

Hamamatsu'nun yerel inşaat mühendisliği ofisi de bu paylaşımlara destek verir şekilde, "yabancı bir ülke yapımı bir şamandıra olduğunu düşündüğünü" söyledi.

İskoç Deniz Bilimleri Derneği'nden bir oşinograf olan Profesör Mark Inall, bunun ne olduğunu “hemen” bildiğini söyledi.

Inall BBC'ye “Bu çok tanıdık, aletleri okyanusta yüzer durumda tutmak için bunları kullanıyoruz." diyor.

Profesör Inall, şamandıraların, şiddetli fırtınalarda ya da büyük bir balıkçı teknesi etkisiyle zincirlerinden kurtulabileceğini söyledi.

Ancak Japon yetkililerin metal küreye tepkisi, nesnenin kendisi kadar ilginç oldu.

Gizemli top, dünyanın bu bölgesinde artan gerginlik hissinin ortasına yerleşti. Çünkü geçen hafta Japon medyasında, Kuzey Kore'nin son füze faaliyetinin olası sonuçları tartışılıyordu.

Cumartesi günü bir kıtalararası balistik füze denemesi (ICBM) Japonya'nın karasularında son buldu.

Çin casus balonları konusu da elbette konuşuluyordu.

Profesör Inall da bu gelişmelere dikkat çekerek, “Tanımlanamayan yüzen isimlere karşı bir merak olabileceğini anlıyorum” diyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ruslar, Ukrayna'da ikinci yılına giren savaş hakkında ne düşünüyor? 
BBC Ruslar, Ukrayna'da ikinci yılına giren savaş hakkında ...
ABD’de cinayet haberi yapan gazeteci, katil zanlısı tarafından olay mahalinde öldürüldü
BBC ABD’de cinayet haberi yapan gazeteciyi, katil zanlısı ...
Zelenskiy’den Berlusconi'nin Rusya yanlısı eleştirilerine yanıt: ‘Evi hiç bombalanmadı’
BBC Zelenskiy’den Berlusconi'nin Rusya yanlısı ...
Starbucks, İtalya'da zeytinyağlı kahve satmaya başlıyor
BBC Starbucks, İtalya'da zeytinyağlı kahve satmaya ...
Kuzey Kore’de gıda krizi derinleşiyor
BBC Kuzey Kore’de gıda krizi derinleşiyor
İngiltere'de iki süpermarket zinciri, tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle bazı sebze meyvelerin satışına sınırlama getirdi
BBC İngiltere'de iki süpermarket zinciri, tedarikte ...
Biden: Ukrayna, Rusya için asla zafer olmayacak
BBC Biden: Ukrayna, Rusya için asla zafer olmayacak
İspanya'da iki üst düzey ulaşım yetkilisi, yanlış tren siparişi nedeniyle istifa etti
BBC İspanya'da iki üst düzey ulaşım yetkilisi, yanlış ...
Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
BBC Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO görüşmelerine yeniden başlayacak
BBC Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO görüşmelerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.