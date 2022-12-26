Devlet televizyonu NHK'ye göre, 17 Aralık'tan bu yana kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yangın ve Afet İdare Ajansına (Shobocho) göre, ülke geneli yoğun kar yağışları kaynaklı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 14'e, yaralananların sayısı 80'e yükseldi.