        Japonya'nın H3 roketi, uydusunu yörüngeye yerleştiremedi | Dış Haberler

        Japonya'nın H3 roketi, uydusunu yörüngeye yerleştiremedi

        Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), H3 roketinin fırlatıldıktan sonra uydusunu yörüngeye ulaştıramadığını açıkladı.

        Giriş: 22.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:30
        Japonya'dan başarısız 'uydu' girişimi
        Kyodo ajansının haberine göre, "Michibiki No. 5" navigasyon uydusunu taşıyan H3 roketi, JAXA tarafından Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

        Fırlatılışından kısa süre sonra roketin ikinci motorunun gücünün kesilmesiyle H3 roketi, uydusunu yörüngeye yerleştiremedi ve görev başarısızlıkla sonuçlandı.

        - H3 roketi

        H3 roketi, 20 yıldan uzun süredir Japonya'nın uzay araştırmalarında önemli rol oynayan H2A roketinin halefi olarak tanınıyor.

        JAXA ile Mitsubishi Heavy Industries (MHI) firmasınca geliştirilen H3 roketinin ilk fırlatılma denemesi Mart 2023'te başarısız olmuştu.

        Söz konusu roket, ikinci aşama motorunun ateşlememesi nedeniyle kalkıştan sonra infilak ettirilmişti.

        H3'ün 2, 3 ve 4 numaralı roketleri ise 2024'te başarıyla fırlatılmıştı.

