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DHA

Japonya’da İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1948 yılında kabul edilen ve 1996’da kaldırılan Öjenik Koruma Kanunu’na bağlı olarak kısırlaştırılanların tespiti için hazırlanan yaklaşık 1.400 sayfalık rapor, 19 Haziran’da raporu hazırlayan Meclis Komisyon Başkanı Hiromi Mitsubayashi tarafından Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Hiroyuki Hosoda’ya sunuldu.

16 BİN KİŞİ İZİNSİZ KISIRLAŞTIRILDI

Teoride gelecek nesilleri hastalıklardan koruma amaçlı kabul edilen kanun çerçevesinde, toplamda 25 bin kişinin çeşitli fiziksel ve bilişsel engelli olması sebebiyle kısırlaştırıldığı ve bunlardan yaklaşık 16 bin kişinin ise izinsiz kısırlaştırıldığı ortaya çıktı.

Raporda, 9 yaşında iki çocuğun da kalıtsal rahatsızlıklar nedeniyle ameliyat edildiği belirtildi. Öjenik veya öjeni, teroide gelecek nesillerin daha ‘kaliteli’ genetiğe sahip olması için sadece belirli kişilerin çocuk yapmasına izin verilmesini ifade eden bir terimdir. Bu görüş zaman içinde ırkçı teorilerle bağlantısı ve insan haklarıyla çelişmesi sebebiyle çoğu kişi tarafından sıkça eleştirilmiştir. Genel adıyla öjenik kanunu, 1900'lerin başında bazı ülkeler tarafından benimsenmişti.