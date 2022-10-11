Japonyalı Yumiko Sakagami, 2019 yılında Tokyo'da bir eğlence mekanında tanıştığı Mehmet Akif Turuşkanla tanıştı. 2019 Ekim ayında Gaziantep'te Yumiko ve Mehmet Akif nişanlandı.

İkilinin ilişkisi normal seyrinde devam ederken Yumilo, Mehmet Akif, şirket için kendisinden 280 bin Yen yani yaklaşık 585 bin lirayı aldığını iddia etti.



Aynı evde yaşamaya başladıklarını söyleyen Yumiko, Mehmet Akif'e 9 milyon yeni yaklaşık 1 milyon 150 bin lira çektirip Japonya'nın , en pahalı aracını aldırdığını iddia etti.

Para vermek istemediğini söyleyen Yumiko, Mehmet Akif'in kendisine sözel şiddette bulunduğunu bu nedenle korkup para verdiğini söyledi.



Yumiko'nun iddiasına göre eski nişanlısı Mehmet Akif, kendisinden aldığı borçlarla Türkiye'ye dönmüş. Mehmet Akif'in Gaziantep'te kuzeniyle nişanlı olduğunu iddia eden Yumiko Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurup eski nişanlısından, kendisinden aldığını iddia ettiği paraları talep ediyor.



Canlı yayına bağlanan Yumiko, kendisi hakkında Yumiko'nun ortada atığı iddiaları reddedip Yumiko'nun marketten hırsızlık yaptığını öğrendikten sonra ayrıldığını söyledi.