Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Japonyalı Yumiko Müge Anlı'da! Nişanlısı dolandır mı, Japonyalı Yumiko olayı nedir?
ABONE OL

Japonyalı Yumiko, Türk aşkı tarafından dolandırıldığını iddiasıyla Müge Anlı'da!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Japonya'dan gelen Yumiko isimli kadın, kendisini evlenme vadiyle dolandırdığını iddia etiği eski nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan'dan parasını istiyor. Eski nişanlı Mehmet Akif ise iddiaları reddetti. Peki, Japonyalı Yumiko olayı nedir? Nişanlısı dolandır mı? İşte merak edilenler...

Japonyalı Yumiko Müge Anlı'da! Nişanlısı dolandır mı, Japonyalı Yumiko olayı nedir?

Japonyalı Yumiko Sakagami, 2019 yılında Tokyo'da bir eğlence mekanında tanıştığı Mehmet Akif Turuşkanla tanıştı. 2019 Ekim ayında Gaziantep'te Yumiko ve Mehmet Akif nişanlandı.
İkilinin ilişkisi normal seyrinde devam ederken Yumilo, Mehmet Akif, şirket için kendisinden 280 bin Yen yani yaklaşık 585 bin lirayı aldığını iddia etti.


Aynı evde yaşamaya başladıklarını söyleyen Yumiko, Mehmet Akif'e 9 milyon yeni yaklaşık 1 milyon 150 bin lira çektirip Japonya'nın , en pahalı aracını aldırdığını iddia etti.
Para vermek istemediğini söyleyen Yumiko, Mehmet Akif'in kendisine sözel şiddette bulunduğunu bu nedenle korkup para verdiğini söyledi.


Yumiko'nun iddiasına göre eski nişanlısı Mehmet Akif, kendisinden aldığı borçlarla Türkiye'ye dönmüş. Mehmet Akif'in Gaziantep'te kuzeniyle nişanlı olduğunu iddia eden Yumiko Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurup eski nişanlısından, kendisinden aldığını iddia ettiği paraları talep ediyor.


Canlı yayına bağlanan Yumiko, kendisi hakkında Yumiko'nun ortada atığı iddiaları reddedip Yumiko'nun marketten hırsızlık yaptığını öğrendikten sonra ayrıldığını söyledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' Bloomberg HT'de! İşte bu haftaki konukları
TELEVİZYON İşte yarın akşamki konukları 
Yasak Elma son bölüm izle full HD! FOX TV ile Yasak Elma 150. bölüm izle tek parça ve kesintisiz
TELEVİZYON Yasak Elma 150. bölüm yayında!
Teşkilat 50. bölüm full izle! TRT 1 ile Teşkilat son bölüm tek parça, full ve kesintisiz izle!
TELEVİZYON Teşkilat 50. bölüm yayınlandı!
Açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları: 10 Ekim 2022: Dün akşam reytinglerde hangi yapım birinci, kaçıncı oldu? AB ve total reyting sıralaması
TELEVİZYON Reyting sonuçları açıklanıyor!
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu
TELEVİZYON 'Kızılcık Şerbeti' çok yakında
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye sürpriz oyuncu
TELEVİZYON Yeni tanıtım yayınlandı
Yardım çığlığını Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme duydu
TELEVİZYON Yardım çığlığını duydu
YENİ TAKIMLAR! MasterChef kaptanlık oyununu hangi yarışmacı ve takım kazandı? 10 Ekim Pazartesi 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oldu?
TELEVİZYON MasterChef'te kaptanlar belli oldu!
'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde şaşırtan anlar
TELEVİZYON 'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde şaşırtan anlar
Seversin dizisi final mi yapıyor 2022? Seversin bitti mi, bu akşam son bölüm mü? Seversin neden final yapıyor?
TELEVİZYON Seversin dizisi final mi yapıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.