Japonya'nın en büyük hava yolu, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

İstanbul Havalimanı’nın 111. misafiri japon havayolu All Nippon Airways oldu Japonya'nın hava yolu şirketi All Nippon Airways (ANA), dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başladı. İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu bugün yapan All Nippon Airways, Boeing 787-8 model uçaklarla haftada 3 sefer yapacak.

