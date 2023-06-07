Jared Leto'nun yer çekimine meydan okuduğu performansının görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Davetsiz düşünceler sizi ele geçirince" diye yazarken, bir diğeriyse şöyle sordu; "Tüm bu enerjiyi nereden buluyorsa ben de ondan alacağım."

Üçüncü bir kullanıcı da "Adam kendini 'Örümcek Adam' sanıyor" dedi.