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Jared Leto, Berlin'de düz duvara tırmandı

Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto, Almanya'daki bir otelin duvarına ekipmansız bir şekilde tırmanırken görüntülendi

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  • Jared Leto, Berlin'de düz duvara tırmandı - Magazin haberleri

    Rock grubu 'Thirty Seconds to Mars' ile de tanınan müzisyen ve aktör Jared Leto, Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir otelin taş duvarlarına tırmanırken objektiflere yansıdı. 

    51 yaşındaki Jared Leto'nun ekipmansız bir şekilde kendini riske atması hayranlarını korkuttu. 
  • Jared Leto, Berlin'de düz duvara tırmandı - Magazin haberleri

    Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto'nun üzerine siyah tişört, kamuflaj baskılı eşofman ve spor ayakkabı giydiği görüldü. 
  • Jared Leto, Berlin'de düz duvara tırmandı - Magazin haberleri

    Jared Leto, kısa bir süre sonra güvenli bir şekilde geri indi. Ünlü oyuncunun otel duvarına neden tırmandığı ise henüz belli değil.
  • Jared Leto, Berlin'de düz duvara tırmandı - Magazin haberleri

    Jared Leto'nun yer çekimine meydan okuduğu performansının görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Davetsiz düşünceler sizi ele geçirince" diye yazarken, bir diğeriyse şöyle sordu; "Tüm bu enerjiyi nereden buluyorsa ben de ondan alacağım."

    Üçüncü bir kullanıcı da "Adam kendini 'Örümcek Adam' sanıyor" dedi.
  • Jared Leto, Berlin'de düz duvara tırmandı - Magazin haberleri

    BU FİLMLE HAFIZALARA KAZINDI

    Öte yandan Jared Leto'nun sinemaseverlerin hafızasına kazınmasına yol açan yapımlardan biri Darren Aronofsky'nin yönettiği 'Requiem for a Dream' oldu. Ünlü oyuncu, bu filmde madde bağımlısı 'Harry Goldfarb' karakterini canlandırdı. Leto; 'Dövüş Kulübü', 'Panik Odası', 'American Psycho', 'Lord of War', 'Lonely Hearts' ve 'Mr. Nobody' gibi filmlerde de rol almıştı.
  • Jared Leto, Berlin'de düz duvara tırmandı - Magazin haberleri

    OSCAR GETİREN ROL

    Jared Leto, 2013 yapımı 'Dallas Buyers Club' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandı. Leto son olarak 'House of Gucci' filminde 'Paolo Gucci'yi canlandırdı.

    Fotoğraflar: Shutterstock, AP

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