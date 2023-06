BU FİLMLE HAFIZALARA KAZINDI

Öte yandan Jared Leto'nun sinemaseverlerin hafızasına kazınmasına yol açan yapımlardan biri Darren Aronofsky'nin yönettiği 'Requiem for a Dream' oldu. Ünlü oyuncu, bu filmde madde bağımlısı 'Harry Goldfarb' karakterini canlandırdı. Leto; 'Dövüş Kulübü', 'Panik Odası', 'American Psycho', 'Lord of War', 'Lonely Hearts' ve 'Mr. Nobody' gibi filmlerde de rol almıştı.