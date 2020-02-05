Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'u izlemek üzere Miami’deki Hard Rock Stadyumu’na giden Beyonce ve Jay-Z çifti, maç öncesi Amerikan ulusal marşı okunurken ayağa kalkmadıkları için eleştirilmişti.

Jay-Z, gösterilen tepkilerin ardından törende ayağa kalkmamalarına açıklık getirdi. 50 yaşındaki rap şarkıcısı, New York’taki Columbia Üniversitesi’nde katıldığı bir söyleşide konuşarak, marş esnasında oturmasının bir mesaj taşımadığını, herhangi bir protesto amaçlı olmadığını söyledi.

"SANATÇI GÖZÜYLE GÖSTERİYE BAKIYORDUK"

Jay-Z, “Oturuyorduk ve gösteri başlamak üzereydi. Eşim yanımdaydı ve bana ‘O sahnede olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum’ dedi. Çok heyecanlıydı, çünkü daha önce Super Bowl’da sahne almıştı. Biz de oradaydık ve hemen sanatçı ruh haline girdik. Sadece gösteriye bakıyordum. Mikrofon çalıştı mı? Ses düşük mü kaldı? Bir sanatçı olarak bakmam gerekiyordu. Müziği hissetmezseniz o seviyeye ulaşamazsınız” diye konuştu.

"ELEŞTİRİLERİ TELEFONLA ÖĞRENDİM"

Demi Lovato’nun söylediği marş esnasında oturup performans hakkında konuştuklarını söyleyen Jay-Z, “Ne kadar güzel göründüğünü, sesini, sahnedeki duruşunu konuştuk ve onunla gurur duyduk. Ve sonra performansı bitti, benim telefonum çaldı. ‘Ayağa kalkmadınız’ dedi, ‘Ne?’ diye şaşırdım” şeklinde konuştu.

Yanlarında bulunan sekiz yaşındaki kızları Blue Ivy’nin de yerinden kalkmadığı Super Bowl’da kızının eleştirilmesinin saçma olduğunu söyleyen Jay-Z, “Bizim yanımızda bizim gibi davrandı. Sonuçta o da arabada ‘Geldik mi baba?’ diye sürekli sayıklayan bir çocuk” ifadesini kullandı.

Jay-Z, marş esnadında oturmasının herhangi bir şey için sessiz protesto olduğu şeklinde yorumların yanlış olduğunu da sözlerine ekledi.