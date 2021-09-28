Jean Hale hayatını kaybetti

"Batman"ın yıldızı hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

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Hollywood yıldızlarından ünlü aktis Jean Hale, vefat etti. Acı haberi 82 yaşındaki Hale'in ailesi duyurdu. Yapılan açıklamada, oyuncunun doğal nedenlerden öldüğü bildirildi.

Jean Hale, 1960'lı yıllarda ekranlarda büyük ses getiren "Batman" dizisinde "Çılgın Şapkacı"nın suç ortağı "Polly" karakterini canlandırmış ve "Batman"e karşı mücadele etmişti.

JEAN HALE HAKKINDA

1960 ve 70'lerde 60'ın üzerinde sinema filmi ve dizide rol alan Hale, kariyerine model olarak başladı. Daha sonra New York'ta Fifth Avenue'de yürürken sinema yapımcıları tarafından keşfedilen Jean Hale, ilk defa 1963'te "Violent Midnight"ta oynadı. Oyuncu, James Coburn ile rol aldığı "In Like Flint" filmiyle de dünya çapında tanınmaya başladı.

"Batman" dizisiyle televizyona geçen ünlü yıldız, aralarında "Wild Wild West", "Perry Mason", "Bonanza", "The Fugitive", "My Favorite Martian", "The Alfred Hitchcock Hour", "Hawaii Five-O" ve "Mod Squad"ın bulunduğu çok sayıda dizide yer aldı.

"Oscar", "The St Valentine's Day Massacre" ve "Taggart" adlı sinema filmlerinde de yer alan Jean Hale, beyazperdeye 1991'de "Lies Before Kisses" filmiyle veda etti. Hale, Utah Üniversitesi'nde okumuş ve bale eğitimi almıştı.

Emmy Ödüllü oyuncu Dabney Coleman ile evli olan ünlü ismin üç çocuğu bulunuyordu. Çift, 1984 yılında boşanmıştı.