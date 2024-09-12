Jeanniere’den, Tour of İstanbul’da duble

Geçtiğimiz yıl bisiklet dünyasına kazandırılan İstanbul’un uluslararası ve etaplı ilk ve tek bisiklet turu Tour of İstanbul başladı. Dört etaplık yarışın ilk gününde turun en uzun parkuru olan 164.2 kilometrelik Çatalca-Çatalca etabı geçildi.

Tour of İstanbul’un ilk etabı olan Çatalca-Çatalca parkurunda beklenen sprint finişi gerçekleşti. Fransız takımı Totalenergies sporcusu Emilien Jeanniere parçalara bölünen peloton içerisinden sprint galibiyetini aldı. Jeanniere’yi Belçika ekibi Lotto Dstny’den Milan Menten ve Totalenergies’den Mathieu Burgaudeau takip etti. Gün boyu iniş çıkışların olduğu parkur takımları oldukça zorladı.

Turun ilk etabının startını Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ile İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk verdi.

Bu yıl UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) takviminde 2.1 kategorisine yükseltilen Tour of İstanbul’a 15 ülkeden 1’i World Team, 5’i Pro Team, 15’i Continental Team ve 1’i de National Team olmak üzere toplam 22 takım katıldı. Yarış öncesinde gerçekleştirilen imza seremonisinin ardından Çatalca-Çatalca etabında 143 sporcu pedal çevirdi.

YEŞİL VE BEYAZ MAYO KAAN SOYLU ÖZKALBİM'İN

İlk etaptaki sonuçların ardından mayoların sahipleri de belli oldu. Genel klasman birincisine verilen turuncu mayo ve en iyi sprintere verilen mavi mayo Emilien Jeanniere’ye giderken, en iyi tırmanışçıya verilen yeşil mayo ve saygı sprint prim kapısını lider geçen sporcuya verilen beyaz mayo Spor Toto Spor Kulübü’nden Kaan Soylu Özkalbim’in oldu.

Özkalbim tırmanış kapılarında topladığı 5 puanla, Malezya takımı Terengganu Cycling Team’den Muhammad Nur Aiman Bin Rosli, Danimarka takımı Airtox - Carl Ras’tan Magnus Bak Klaris ve İspanyol takımı Illes Balears Arabay Cycling’den Gonzalo Arino Bolinches’i geride bırakmayı başardı.

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PRİM KAPILARI

Güneşli bir havada gerçekleştirilen etap nötral startla başladı. Etabın ilk kapısı, 17,5. kilometredeki tırmanış kapısıydı. Aiman Rosli, Alan Banaszek (Mazowsze Serce Polski), Magnus Bak Klaris, Kaan Soylu Özbilim, Gonzalo Arino Bolinches ve Robin Fischer’den (Team Storck - Metropol Cycling) oluşan altı kişilik kaçış grubuyla geride bırakılan ilk tırmanış kapısından geçen ilk sporcu Malezyalı Aiman Rosli oldu.

Aynı altı kişilik kaçış grubu pelotonla oluşturdukları yaklaşık üç dakikalık bir farkla 39.4. kilometredeki saygı prim kapısına geldi. Bu kapıyı Kaan Soylu Özkalbim, Aiman Rosli ve Alan Banaszek’in önünde birinci sırada geçti.

50. kilometredeki tırmanış prim kapısına yaklaşılırken Alan Banaszek kaçış grubundan kopan isim oldu. Bu tırmanış kapısı da Kaan Soylu Özkalbim liderliğiyle geçildi.