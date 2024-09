Jeanniere’den, Tour of İstanbul’da duble

Geçtiğimiz yıl bisiklet dünyasına kazandırılan İstanbul’un uluslararası ve etaplı ilk ve tek bisiklet turu Tour of İstanbul başladı. Dört etaplık yarışın ilk gününde turun en uzun parkuru olan 164.2 kilometrelik Çatalca-Çatalca etabı geçildi.

Tour of İstanbul’un ilk etabı olan Çatalca-Çatalca parkurunda beklenen sprint finişi gerçekleşti. Fransız takımı Totalenergies sporcusu Emilien Jeanniere parçalara bölünen peloton içerisinden sprint galibiyetini aldı. Jeanniere’yi Belçika ekibi Lotto Dstny’den Milan Menten ve Totalenergies’den Mathieu Burgaudeau takip etti. Gün boyu iniş çıkışların olduğu parkur takımları oldukça zorladı.

Bu yıl UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) takviminde 2.1 kategorisine yükseltilen Tour of İstanbul’a 15 ülkeden 1’i World Team, 5’i Pro Team, 15’i Continental Team ve 1’i de National Team olmak üzere toplam 22 takım katıldı. Yarış öncesinde gerçekleştirilen imza seremonisinin ardından Çatalca-Çatalca etabında 143 sporcu pedal çevirdi.

DÖRT DAKİKALIK FARK ERİDİ

Üç sporcunun pelotona yakalanmasıyla birlikte 101.2. Kilometredeki hız kapısına Magnus Bak Klaris, Kaan Soylu Özkalbim ve Gonzalo Arino Bolinches’ten oluşan üç kişilik bir kaçış grubu liderliğinde girildi ve Klaris kapıyı geçen ilk isim oldu.

Bu kilometreden itibaren kaçış grubu sayıca eksilirken, Lotto Dstny ve Totalenergies’in önderliğinde ana grup tempoyu arttırmaya başladı. Belçika ve Fransa temsilcisi iki ProTeams’in temposuna tutunamayan bisikletçiler ana grubun da gerisine düşmeye başlarken yarış parçalara bölündü.

Son kilometreye gelindiğinde tempo iyice artarken, Totalenergies ipleri eline aldı. Takım halinde grubun önüne gelen ekip, bitime 200 metre kala geçilen keskin viraja takımın sprinteri Emilien Jeannieere’i en önde sokmayı başardı. Burada önemli bir avantaj elde eden Jeanniere, etap favorisi Milan Menten’in önünde rahat bir galibiyete ulaşmayı bildi.

İ. Renay Onur: “Artık dünya takımları geliyor”

Tour of İstanbul’un ilk etabında açıklamalarda bulunan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Geçen sene ilk olduğu için her şey yeniydi ve kendine has zorlukları vardı. Bu yıl daha keyifli. Turumuz da Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI tarafından 2.2 kategorisinden 2.1 kategorisine yükseltildi. Bu sayede Tour de France gibi dünyanın en prestijli yarışlarında boy gösteren takımlar artık İstanbul’a geliyor. Bize heyecan veren konuların başında, bir World Team ve beş de Pro Team gelmesi oldu” dedi.