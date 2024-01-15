7 Şurada Paylaş!







ABD basına yansıyan haberlere göre; Jeff Bezos ile Lauren Sanchez hayatlarını birleştirmeden önce bir evlilik anlaşması imzalayacak. Böylece dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos, servetinin geleceğini güvence altına alacak.

8 Şurada Paylaş!







ESKİ EŞİNE 38 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEDİ Jeff Bezos, daha önce Mackenzie Scott ile evliydi. 25 sene evli kalan çiftin 4 çocuğu bulunuyor. Jeff Bezos ile Scott'ın boşanmasının nedeni olarak gösterilen Sanchez gösterilmişti.