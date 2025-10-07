Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, Paris Moda Haftası'nda - magazin haberleri

        Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, Paris Moda Haftası'nda

        Temmuz ayında Venedik'te görkemli bir törenle evlenen Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, Paris Moda Haftası'nı takip ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 16:38 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni evliler Paris'te
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, Paris Moda Haftası'nı birlikte takip ediyor. 61 yaşındaki milyarder iş adamı Bezos ile 55 yaşındaki eski gazeteci Sanchez, katıldıkları Paris defilesinde yan yana poz verdi.

        Lauren Sanchez, göğüs kısmında broş bulunan, rugan korse tasarımlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

        Jeff Bezos ise siyah takım elbisesini güneş gözlüğüyle kombinledi.

        Bu yaz evlenen Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, pazar günü Paris'te akşam yemeğine çıkarken görüntülendi. Çifte, milyarder iş adamının eski eşi MacKenzie Scott'tan olan evlatlık kızı da eşlik etti.

        REKLAM

        Forbes Dergisi tarafından Mayıs 2025'te dünyanın en zengin üçüncü kişisi olarak derecelendirilen Jeff Bezos'un MacKenzie Scott ile evliliğinden üç oğlu, bir kızı var. Lauren Sanchez'in ise önceki evliliğinden üç çocuğu bulunuyor.

        Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, temmuz ayında Venedik'te gösterişli bir düğünle evlendi. "Yılın düğünü' olarak adlandırılan düğüne Ivanka Trump, Orlando Bloom, Kardashian kardeşler gibi ünlü konuklar katıldı.

        20 milyon dolara mal olduğu söylenen düğün, Jeff Bezos'un Lauren Sanchez'e 500 milyon dolarlık süper yatında evlenme teklif etmesinden iki yıl sonra gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jeff Bezos
        #Lauren Sanchez
        #Paris Moda Haftası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!