Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, Paris Moda Haftası'nda

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, Paris Moda Haftası'nı birlikte takip ediyor. 61 yaşındaki milyarder iş adamı Bezos ile 55 yaşındaki eski gazeteci Sanchez, katıldıkları Paris defilesinde yan yana poz verdi.

Lauren Sanchez, göğüs kısmında broş bulunan, rugan korse tasarımlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Jeff Bezos ise siyah takım elbisesini güneş gözlüğüyle kombinledi.

Bu yaz evlenen Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, pazar günü Paris'te akşam yemeğine çıkarken görüntülendi. Çifte, milyarder iş adamının eski eşi MacKenzie Scott'tan olan evlatlık kızı da eşlik etti.

Forbes Dergisi tarafından Mayıs 2025'te dünyanın en zengin üçüncü kişisi olarak derecelendirilen Jeff Bezos'un MacKenzie Scott ile evliliğinden üç oğlu, bir kızı var. Lauren Sanchez'in ise önceki evliliğinden üç çocuğu bulunuyor.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, temmuz ayında Venedik'te gösterişli bir düğünle evlendi. "Yılın düğünü' olarak adlandırılan düğüne Ivanka Trump, Orlando Bloom, Kardashian kardeşler gibi ünlü konuklar katıldı.

20 milyon dolara mal olduğu söylenen düğün, Jeff Bezos'un Lauren Sanchez'e 500 milyon dolarlık süper yatında evlenme teklif etmesinden iki yıl sonra gerçekleşti.