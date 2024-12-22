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        Haberler Magazin Jeff Bezos’un 600 milyon dolarlık düğünü

        Jeff Bezos’un 600 milyon dolarlık düğünü

        238.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Jeff Bezos'un düğününe 600 milyon dolar harcayacağı ileri sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 18:27 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:27
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        600 milyon dolarlık düğün
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        238.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Jeff Bezos, eski sunucu Lauren Sanchez'le evlenmeye hazırlanıyor. Anlaşılan o ki Bezos, bir hayli çılgın düğüne hazırlanıyor.

        Daily Mail, Jeff Bezos'un Lauren Sanchez ile kış temalı düğün için 600 milyon dolar harcayacağını yazdı.

        Jeff Bezos, 2019’dan bu yana eski sunucu Lauren Sanchez ile birliktelik yaşıyor.

        238.5 milyar Dolar... 8.364.624.300.000 TL

        600 milyon Dolar... 21.043.080.000 TL (Servetinin % 0.25'i)

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        # Jeff Bezos
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