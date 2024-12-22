Jeff Bezos’un 600 milyon dolarlık düğünü

238.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Jeff Bezos, eski sunucu Lauren Sanchez'le evlenmeye hazırlanıyor. Anlaşılan o ki Bezos, bir hayli çılgın düğüne hazırlanıyor.

Daily Mail, Jeff Bezos'un Lauren Sanchez ile kış temalı düğün için 600 milyon dolar harcayacağını yazdı.

Jeff Bezos, 2019’dan bu yana eski sunucu Lauren Sanchez ile birliktelik yaşıyor.