Jeju United - Daegu rakamlar

Jeju United ve Daegu, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 30 puanlı Jeju United 5. sırada bulunuyor, Daegu 20 puana sahip ve 10. sırada. Jeju United son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Daegu, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 506 kodlu maçı oynayanlar; Jeju United galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, Daegu galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Jeju United önceki hafta Pohang Steelers mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Daegu ise Incheon United maçında 2-1 kazandı.

Jeju United, evinde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 12 gol yedi.

Daegu, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Daegu 9 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ