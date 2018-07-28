Jeju United - Ulsan Horang-i maçı ne zaman?

Jeju United ve Ulsan Horang-i, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Jeju United 28 puanla 4. sırada, Ulsan Horang-i 28 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Jeju United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ulsan Horang-i son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 446. İddaa'da Jeju United kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Ulsan Horang-i kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Jeju United önceki hafta Jeonbuk Motors mücadelesinde 0-1 yenildi.

Ulsan Horang-i, Gwangju karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Jeju United, 9 gol attı ve 11 gol yedi.

Ulsan Horang-i, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ulsan Horang-i 11 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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