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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Almanya-Türkiye maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Almanya-Türkiye maçı CANLI YAYIN

        Almanya-Türkiye maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, özel maçta EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'ya konuk oluyor. Ay-yıldızlılar, Galler maçı öncesi test niteliği taşıyan maçta güçlü rakibini mağlup etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.11.2023 - 21:35 Güncelleme: 18.11.2023 - 22:55
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        STAT: Berlin Olimpiyat Stadı

        HAKEM: Bartosz Frankowski (Polonya)

        SAAT: 22.45

        YAYIN: TRT 1

        ALMANYA: 1 - TÜRKİYE: 0

        5' Havertz

        Almanya: Trapp; Henrichs, Tah, Rüdiger; Kimmich, İlkay, Wirtz, Brandt; Havertz, Sane; Füllkrug

        Türkiye: Altay, Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız.

        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

        22. RANDEVU

        A Milliler, bugüne kadar Almanya ile 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar, 3 kez sahadan galip ayrılırken, 14 kez de mağlup oldu. 4 maç ise berabere sona erdi. İki ülke arasındaki son karşılaşma 7 Ekim 2020 tarihinde Köln şehrinde bulunan RheinEnergie Stadyumu'nda oynandı ve müsabaka 3-3 berabere tamamlandı.

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        MİLLİLERİN 621. KARŞILAŞMASI

        A Milli Futbol Takımı, Almanya mücadelesiyle tarihindeki 621. maçını oynuyor. Ay-yıldızlılar, geride kalan 340'ı resmi, 280'i özel olmak üzere toplamda 620 karşılaşmada 1'i hükmen olmak üzere 241 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar, 233 mağlubiyet ve 146 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 847 gol kaydederken, kalesinde ise 885 gole engel olamadı.

        VINCENZO MONTELLA 3. MAÇINDA

        Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Hırvatistan ile Letonya oynanan maçları kazanarak, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası biletini aldı. Montella, Almanya maçıyla birlikte millilerle 3. karşılaşmasına çıkıyor.

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        2023'TE 8 MAÇA ÇIKTIK

        A Milli Futbol Takımı, 2023 yılında 7'si resmi, 1'i de özel maç olmak üzere toplam 8 karşılaşma oynadı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli takım, son olarak Letonya'yı, Konya'da 4-0'lık skorla yendi.

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