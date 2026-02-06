Jennifer Aniston'ın Los Angeles'taki evinin bahçe kapısına otomobiliyle çarparak içeri girmeye çalışan ve oyuncunun ısrarlı takipçisi olduğu iddia edilen Jimmy Wayne Carwyle, geçen yıl mayıs ayında tutuklanmıştı. Aniston'ı taciz etmekle suçlanan kişi, aylar sonra serbest bırakıldı.

49 yaşındaki Jimmy Wayne Carwyle, 5 Mayıs 2025'te, Jennifer Aniston'ın Bel Air bölgesindeki 21 milyon dolarlık evinin kapısına çarparak 50 bin dolardan fazla hasara yol açtığı ve 56 yaşındaki oyuncuyu korku içinde yaşamaya mahkum ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Carwyle, ağır suç niteliğinde vandalizm ve ısrarlı takip suçlarından yargılandı. Jimmy Carwyle, suçsuz olduğunu savunurken, mahkeme de bu kişinin yargılanmaya elverişli olmadığına karar verdi.

Jimmy Wayne Carwyle'ın ilk tutuklandığında mahkemedeki hali

Uzmanlarca yapılan ek değerlendirmelerin ardından Jimmy Carwyle'a, cezaevinden çıktıktan sonraki yaşamı için bir akıl sağlığı tedavi planı verildi. Mahkeme, Carwyle'ın tüm reçeteli ilaçlarını alması, tedavi programından izinsiz ayrılmaması, uyuşturucu veya alkol tüketmemesi, tehlikeli veya ölümcül silahlar bulundurmaması gerektiğine hükmetti. Carwyle'a, serbest bırakılırken, GPS izleme özellikli bir ayak bileği cihazı takıldı.

Mahkemeye 5 Eylül tarihli sunulan bir dilekçede, Jennifer Aniston'ın avukatları, oyuncunun Jimmy Carwyle'ın kendisine takıntılı olmaya devam edeceğinden ve muhtemelen ilk fırsatta onu takip etmeye geri döneceğinden, sürekli bir korku içinde yaşadığını ve bu korkunun uygun ortamda uygun tedaviyi alana kadar süreceğini belirtmişti. Jimmy Carwyle, bazı ilaçlarını düzenli kullanmasına rağmen psikotik, aşırı dindar düşüncelere ve sanrılara sahip, ayrıca erotomanik (yüksek sosyal statüye sahip kişiye hiçbir karşılığı olmamasına rağmen derinden âşık olduğuna dair sanrısal inanç duyan kişi) biri olarak tanımlanmıştı. Avukatları, Jennifer Aniston'ın güvenlik önlemleri olmasaydı, Carwyle'ın evine girmeye çalıştığında çok daha kötü sonuçlar doğabileceğini belirtmişti. Jennifer Aniston'ın avukatları, Jimmy Carwyle'ın sınırlı bir suç geçmişine sahip olmasına rağmen, bunun açıkça kötüleşen akıl sağlığı geçmişiyle birleştiğinde önemli bir risk oluşturduğunu savunmuştu. Carwyle, daha önce aile içi şiddet suçlamalarını kabul etmiş ve uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Carwyle, akıl hastalığı olduğunu ise reddetmişti.

Jimmy Carwyle'ın 2023'ten itibaren iki yıl boyunca Jennifer Aniston'ı hedef aldığı, birçok e-posta ve ses kaydında ondan sık sık 'eşim' diye bahsettiği görüldü. Mahkeme belgelerine göre; 30 Temmuz 2023'te Instagram üzerinden ünlü yıldızla iletişime geçen Carwyle, "Ben senin kocanım, aklımda olan üç çocuğumuzun isimleri gibi şeyleri konuşmak için buradayım" diye yazmıştı. Ardından o yılın 1 Eylül'ünde Jennifer Aniston'ın saç bakım şirketine gönderdiği bir e-postada "Sevgilim, bana kocan olarak odaklanmanı istiyorum, bu konuda ciddi ol... Seni hak ettiğin, ihtiyaç duyduğun ve Tanrı'nın tasarladığı şekilde sevebilecek tek kişi benim, çünkü senin için yaratıldım. Bu yüzden herkese üç çocuğun olacağını söyle, Immanuel, Isabella ve Sarah..." demişti. 16 Ekim 2024'te eşi Julia Carwyle, Jimmy Wayne Carwyle'ın Jennifer Aniston ile iletişime geçmek istediğini bildiği için yardım bulmak amacıyla çeşitli yerleri aradı. Bir ay sonra, 19 Kasım'da Carwyle, Aniston'ın evinin önündeki güvenlik görevlilerine ünlü yıldızla e-posta yoluyla iletişim kurduğunu ve onu görmek istediğini söyledi. Kendisini 'İsa' olarak tanıttı.